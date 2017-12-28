Внимание, родители! В интернете циркулируют неприличные пародии на детские мультики

На YouTube и детских видеоканалах в интернете могут встретиться грязные подделки известных мультфильмов. Их герои, например, принцесса Эльза или свинка Пеппа, сквернословят, проявляют жестокость и употребляют наркотики, сообщает Tele2.

Как сообщает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, такие псевдомультики попадаются даже в приложении YouTube Kids, которое, по идее, должно быть ограждено от подобной грязи, так как предназначено исключительно для детей.

”Каждый месяц модераторы удаляют из YouTube Kids сотни подделок, где любимые детьми персонажи ведут себя отвратительно: грязно ругаются, издеваются над другими и занимаются сексом”, — рассказывает С. Селиов. Мало того, эти ролики призывают детей делать опасные для жизни вещи, например, пить ядовитый отбеливатель.

”Так, на один из популярных видеоканалов, у которого 1,6 миллиона подписчиков, попали приключения диснеевской принцессы Эльзы, изобилующие чрезвычайно жестокими сценами насилия. Не повезло также и знаменитой парочке — Микки Маусу и Минни Маус. Что касается эстонских мультиков, то сегодня в интернете полно подделок о приключениях Янку и Юсси”, — предупреждает Селиов.

”Подобные мерзости делают ради наживы, ведь их авторы зарабатывают на рекламе буквально за каждый клик”, — объясняет директор по обслуживанию клиентов Tele2.

”И если раньше считали, что потенциальная угроза для неокрепшей детской психики — в телевизоре, то сегодня такая опасность реально существует в интернете. Следите внимательно за тем, что ваши дети смотрят на своих телефонах и компьютерах. Даже канал YouTube Kids не защищен полностью от нежелательного контента, но там хотя бы за этим следят модераторы — и опасность всё же меньше”, — констатирует Селиов и напоминает, что согласно опросу, проведенному нынешнем летом, две трети родителей в Эстонии даже не знают, чем их чада занимаются в интернете, — так, по крайней мере, считают сами дети.

По результатам исследования международной фирмы Norstat, которое было проведено по заказу Tele2 в июне 2017 года, 55% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет видели в интернете нечто ужасное — то, что вызвало у них страх и испуг. Для 57% детей самыми страшными из увиденного в интернете были сцены насилия, для 51% — страдания животных и для 35% — детские страдания. 32% детей признались, что их напугали сцены военных действий, а 27% — сюжеты о больницах и хирургических операциях.

Исследование также показало: у 96% детей в Эстонии 9 — 14 лет есть собственный мобильный телефон, у 43% — персональный планшет, а 42% — пользуются обычным компьютером. Интернетом у нас ежедневно пользуются 83% детей.