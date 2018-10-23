23.10.2018, 07:25

Внимание! Полицейские сегодня проверят водителей на трезвость

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rus.delfi.ee
EST 15
Narva
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Сегодня с утра полицейские по всей Эстонии будут проверять водителей на трезвость.

Руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Вармо Рейн сказал, что отстранение пьяных водителей от движения — один из приоритетов полиции.

"Летом в фокусе надзора за дорожным движением были превышающие скорость и водители, которые не смогли устоять перед искушением воспользоваться телефоном за рулем. Разумеется, мы и тогда обращали внимание на выпивших водителей и будем делать это сегодня и в будущем", — сказал Рейн.

В этом году полицейские отстранили от вождения 5525 употреблявших алкоголь или пьяных водителей. Это приблизительно на 200 больше, чем в прошлом году, но почти на 500 меньше, чем в 2016 году.

Из задержанных в этом году водителей производство о проступке начали в отношении 3300 водителей, в отношении 2300 начали уголовное производство.

По вине употреблявших алкоголь водителей произошло 404 ДТП. В них погибли 10 и пострадал 141 человек.

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