Внимание! Полицейские сегодня проверят водителей на трезвость

Руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Вармо Рейн сказал, что отстранение пьяных водителей от движения — один из приоритетов полиции.

"Летом в фокусе надзора за дорожным движением были превышающие скорость и водители, которые не смогли устоять перед искушением воспользоваться телефоном за рулем. Разумеется, мы и тогда обращали внимание на выпивших водителей и будем делать это сегодня и в будущем", — сказал Рейн.

В этом году полицейские отстранили от вождения 5525 употреблявших алкоголь или пьяных водителей. Это приблизительно на 200 больше, чем в прошлом году, но почти на 500 меньше, чем в 2016 году.

Из задержанных в этом году водителей производство о проступке начали в отношении 3300 водителей, в отношении 2300 начали уголовное производство.

По вине употреблявших алкоголь водителей произошло 404 ДТП. В них погибли 10 и пострадал 141 человек.