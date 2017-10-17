Внимание! Незнакомые взрослые могут общаться в интернете с вашими детьми

Согласно исследованию международной фирмы Norstat, 11% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет общались в интернете с незнакомыми людьми, сказано в пресс-релизе.

Опрос, проводившийся по заказу Tele2, показал: 36% наших детей откажутся вступить в контакт в интернете с незнакомыми взрослыми, если те попытаются это сделать. Однако — внимание! — 15% детей готовы к такому общению — и это настораживает. Остальные дети, участвовавшие в опросе, сообщили, что не используют интернет в качестве коммуникационного канала либо не имеют на сей счет определенной точки зрения.

По мнению директора по клиентскому обслуживанию Tele2 Сирли Селиов, знакомства в интернете несут реальную угрозу. ”Люди с дурными намерениями могут легко скрыть свою идентичность в интернете. Крайне важно объяснить детям, что с чужими людьми знакомиться нельзя нигде — ни на игровой площадке, ни и в интернете. А если такой контакт состоялся, то об этом надо обязательно рассказать родителям”, — настоятельно рекомендует Селиов.

”Дети по недомыслию могут подставить сами себя, выложив в интернете свои фото или видео. Доступ к материалам, выкладываемым в социальных сетях, можно давать только своим друзьям. Но в любом случае контент нужно тщательно контролировать, чтобы он не привлек чье-то нездоровое внимание. И еще: никогда не размещайте в интернете какие-либо материалы, если вы не хотите, чтобы их увидели все”, — предупреждает директор по клиентскому обслуживанию Tele2.

Результаты исследования показали: 55% опрошенных детей выкладывали в интернете свои фото, а 37% — также видео о себе. Все это крайне настораживает, если, как сообщили сами дети, две трети родителей вообще не знают, чем они занимаются в интернете.

Кроме того, опрос выяснил, что 57% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет видели в интернете нечто ужасное — то, что вызвало у них страх и испуг. Сцены насилия, страдания детей и животных, сюжеты о войне и хирургических операциях.

Исследование также показало: у 96% детей в Эстонии 9-14 лет есть собственный мобильный телефон, у 43% — персональный планшет, а 42% — пользуются обычным компьютером. Интернетом у нас ежедневно пользуются 83% детей. Это меньше, чем в Латвии (85%) и Литве (88%).

Вышеуказанное исследование проводилось в Эстонии в июне нынешнего года. В нем приняли участие 525 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Аналогичные опросы были также проведены в Латвии, Литве и Швеции.