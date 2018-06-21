21.06.2018, 12:53

Внимание! На следующей неделе будет невозможно забронировать время посещения бюро PPA

 (4)
rus.delfi.ee
EST 5
Pinna tänava büroos
Politsei- ja piirivalveameti teenindusbürooFoto: Andres Putting

На следующей неделе Департамент полиции и погранохраны (PPA) обновляет свою систему бронирования, и это значит, что в это время невозможно забронировать новое время посещения бюро.

Система бронирования Департамента полиции и погранохраны не будет работать с 25 июня по 1 июля и в это время нельзя будет забронировать новое время посещения бюро PPA.

Не отчаивайтесь - все регистрации, совершенные ранее на данный период, будут действовать по обычной системе.

”Новую систему бронирования гораздо удобнее использовать в гаджетах, она более безопасная и надежная”, — сказала Мерилин Мянгель, главный специалист бюро личности и статуса PPA.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО АВАРИИ С РЕГИСТРАТОРА: На Таллиннской окружной дороге столкнулись две фуры и пожарная машина

21.06.2018
На Таллиннской окружной дороге, между Кейла и Сауэ, столкнулись две фуры и пожарная машина. Движение на месте происшествия нарушено, образовались большие пробки.
Подробнее

Теперь на Õllesummer придется пить из стеклянных стаканов? Таллинн ставит крест на одноразовых пластмассовых стаканах

21.06.2018
Европейская комиссия предложила запретить все одноразовые пластмассовые товары, которым есть более дружелюбная к окружающей среде альтернатива, пишет Õhtuleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Внимание! На следующей неделе будет невозможно забронировать время посещения бюро PPA

21.06.2018
На следующей неделе Департамент полиции и погранохраны (PPA) обновляет свою систему бронирования, и это значит, что в это время невозможно забронировать новое время посещения бюро.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Обратно в Россию! Мигранты пытаются попасть в Европу через Эстонию по паспорту болельщика

21.06.2018
Страны ЕС на границе с Россией начали отлавливать нелегалов с паспортом болельщика — Fan ID. Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, такие случаи уже были на эстонских погранпунктах. Финляндия и Латвия тоже сообщают об аналогичных случаях. Ранее Германия уже предупреждала о возможном наплыве нелегалов по Fan ID.
Подробнее

ФОТО: Превратности судьбы. Самая красивая российская болельщица оказалась порнозвездой

21.06.2018
Российская красавица, замеченная на трибунах с атрибутикой болельщиков, оказалась порнозвездой. Внимательные интернет-пользователи нашли ее имя на сайтах для взрослых, сообщает The Sun.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО| Судьба карьера Румму: теперь вход по билетам, плавание запрещено

21.06.2018
Карьер Румму и территория бывшей тюрьмы уже долгое время частично является частной собственностью — вход сюда преграждают высокий забор и колючая проволока. Однако все эти препятствия никогда не останавливали желающих полюбоваться светло-голубой водой знаменитого карьера. Теперь же, купив билет, можно на законных основаниях попасть на территорию. Правда, купаться официально здесь теперь нельзя.
Подробнее