Внимание! На следующей неделе будет невозможно забронировать время посещения бюро PPA

На следующей неделе Департамент полиции и погранохраны (PPA) обновляет свою систему бронирования, и это значит, что в это время невозможно забронировать новое время посещения бюро.

Система бронирования Департамента полиции и погранохраны не будет работать с 25 июня по 1 июля и в это время нельзя будет забронировать новое время посещения бюро PPA.

Не отчаивайтесь - все регистрации, совершенные ранее на данный период, будут действовать по обычной системе.

”Новую систему бронирования гораздо удобнее использовать в гаджетах, она более безопасная и надежная”, — сказала Мерилин Мянгель, главный специалист бюро личности и статуса PPA.