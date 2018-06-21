21.06.2018, 12:53

Внимание! На следующей неделе будет невозможно забронировать время посещения бюро PPA

 (5)
rus.delfi.ee
EST 7
Pinna tänava büroos
Politsei- ja piirivalveameti teenindusbürooFoto: Andres Putting

На следующей неделе Департамент полиции и погранохраны (PPA) обновляет свою систему бронирования, и это значит, что в это время невозможно забронировать новое время посещения бюро.

Система бронирования Департамента полиции и погранохраны не будет работать с 25 июня по 1 июля и в это время нельзя будет забронировать новое время посещения бюро PPA.

Не отчаивайтесь - все регистрации, совершенные ранее на данный период, будут действовать по обычной системе.

”Новую систему бронирования гораздо удобнее использовать в гаджетах, она более безопасная и надежная”, — сказала Мерилин Мянгель, главный специалист бюро личности и статуса PPA.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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