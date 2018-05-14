14.05.2018, 16:50

Внимание! На одной из главных улиц Таллинна начинается ремонт

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rus.delfi.ee
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Внимание! На одной из главных улиц Таллинна начинается ремонт
Foto: Tallinna linnavalitsus

На Нарвском шоссе в Таллинне 15 мая начнется ремонт тротуара. Также пройдут ремонтные работы на улице Торми.

Как сообщил старейшина Кесклинна Владимир Свет, будет обновлен тротуар на участке Нарва маантеэ от отсановки ”Уус-Садама”, до улицы Поска. А вот на улице Торми положат новый асфальт по всей улице.

Работы продлятся два месяца, их конец намечен на 15 июня 2018 года.

Во время ремонта тротуара для пешеходов будет открыт тротуар с противоположной стороны Нарвского шоссе. Владельцам и жильцам домов, попадающим в зону ремонта, будет предоставлен доступ к их недвижимости как пешком, так и на машине.

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