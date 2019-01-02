Внимание! Изменился порядок информирования о несчастных случаях на производстве

Если до сих пор работодатель должен был представлять в Инспекцию труда рапорт обо всех несчастных случаях на производстве, то с 1 января нужно представлять рапорт только в том случае, если произошел тяжелый несчастный случай или несчастный случай со смертельным исходом либо легкий несчастный случай, в результате которого работнику выдан листок нетрудоспособности. Таким образом, рапорт о несчастном случае на производстве не нужно представлять при легком несчастном случае на производстве, в результате которого работнику не был выдан листок нетрудоспособности.

Работодатель приступает к расследованию несчастного случая на производстве независимо от тяжести телесного повреждения и установления временной нетрудоспособности. К расследованию следует приступить незамедлительно, если результатом несчастного случая на производстве является временная нетрудоспособность, тяжелое телесное повреждение или смерть. Если легкий несчастный случай на производстве не привел к временной нетрудоспособности работника, то работодатель имеет право принять решение о способе и процедурах расследования. Инспекция труда напоминает, что работодатель должен расследовать все легкие несчастные случаи, поскольку цель каждого расследования — не допустить в дальнейшем повторения подобных несчастных случаев. Работодатель регистрирует все несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания и доводит соответствующие данные, включая результаты расследования, до сведения пострадавшего, специалиста по рабочей среды, совета по рабочей среды, уполномоченного по рабочей среды и других представителей работников.