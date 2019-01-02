Внимание! Изменился порядок информирования о несчастных случаях на производстве

С 1 января 2019 г. изменились Закон о гигиене и безопасности труда, а также вынесенные на его основании некоторые постановления. Изменился также порядок представления рапорта о несчастном случае на производстве и форма рапорта.
Если до сих пор работодатель должен был представлять в Инспекцию труда рапорт обо всех несчастных случаях на производстве, то с 1 января нужно представлять рапорт только в том случае, если произошел тяжелый несчастный случай или несчастный случай со смертельным исходом либо легкий несчастный случай, в результате которого работнику выдан листок нетрудоспособности. Таким образом, рапорт о несчастном случае на производстве не нужно представлять при легком несчастном случае на производстве, в результате которого работнику не был выдан листок нетрудоспособности.
Работодатель приступает к расследованию несчастного случая на производстве независимо от тяжести телесного повреждения и установления временной нетрудоспособности. К расследованию следует приступить незамедлительно, если результатом несчастного случая на производстве является временная нетрудоспособность, тяжелое телесное повреждение или смерть. Если легкий несчастный случай на производстве не привел к временной нетрудоспособности работника, то работодатель имеет право принять решение о способе и процедурах расследования. Инспекция труда напоминает, что работодатель должен расследовать все легкие несчастные случаи, поскольку цель каждого расследования — не допустить в дальнейшем повторения подобных несчастных случаев. Работодатель регистрирует все несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания и доводит соответствующие данные, включая результаты расследования, до сведения пострадавшего, специалиста по рабочей среды, совета по рабочей среды, уполномоченного по рабочей среды и других представителей работников.
Работодатель представляет рапорт пострадавшему или защитнику его интересов и Инспекции труда. Новая форма рапорта опубликована в Riigi Teataja — тут.
При необходимости Инспекция труда расследует несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Инспекция труда не расследует несчастный случай на производстве, в связи с которым возбуждается производство по уголовному делу. Если производство по уголовному делу завершено, Инспекция труда расследует несчастные случаи на производстве со смертельным исходом, несчастные случаи на производстве, закончившиеся тяжким ущербом здоровью, в отношении которых было возбуждено производство по уголовному делу в связи с несоблюдением требований гигиены и безопасности труда (ст. 197 ПК), и при необходимости несчастные случаи на производстве, в отношении которых возбуждено производство по уголовному делу в связи с несоблюдением требований гигиены и безопасности труда по неосторожности (ст. 198 ПК).