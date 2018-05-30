30.05.2018, 20:09

Внимание, изменения в движении! Предстоит реконструкция двух перекрестков в центре Таллинна

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Suur remont südalinnas algas
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В следующую среду, 6 июня, начнется реконструкция перекрестков бульвара Пыхья и улицы Каласадама, а также бульвара Мере и улицы Суур Раннявярава.


По краям реконструируемых перекрестков появятся тротуары шириной 2,5-3,0 метра, будут созданы островки безопасности, расширены ряды для транспорта, установлено современное освещение, а "Таллинна веси" заодно реконструирует водопроводные сети.

На время работ перекрестки будут закрыты для движения транспорта, кроме транспорта местных жителей и предприятий. Остальной транспорт будет направляться в объезд.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"

30.05.2018
Жительница Хийумаа подала в суд на Департамент здоровья, поскольку чиновники отказались предоставлять ей информацию о том, какое профильное образование имеет прибывший для работы в местной больнице гинеколог из Украины Дмитрий Коваленко, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инсценировка смерти Бабченко и скандал вокруг Дней Старого города

30.05.2018
Сегодня власти Украины сообщили, что убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. А тем временем в Эстонии вспыхнул очередной скандал. Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

30.05.2018
Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €

Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

30.05.2018
Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

30.05.2018
Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ