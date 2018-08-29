Внимание, геймеры! В Таллинне открывается первый в странах Балтии интерактивный музей видеоигр

LVLup! находиться в Таллине, по адресу Пярну мнт, 154 (здание ARS). Посетители музея шесть дней в неделю смогут сами поиграть в большинство экспонатов. Кроме постоянной экспозиции в музее предусмотрено место под временные выставки, настольные игры и ретро-магазин.

Один из создателей LVLup! Андрейс Русиновскис объясняет. что основная цель музея — создать безопасное и интересное место для всей семьи и при этом привлечь интерес туристов.

Сегодня видеоигры это часть повседневной жизни молодежи Эстонии, однако так было не всегда. В музее каждый сможет окунуться в прошлое. В коллекции музея можно найти как современные приставки, так и системы 1980-х годов, опробовать интересные технологии прошлого, к примеру видеокамеру для оригинального GameBoy, сыграть в артефакты прошлого. Первые посетители уже заглянули в музей и их рецензии были позитивны.

Команда LVLup! приглашаем всех на открытие музея второго сентября, в два часа дня.