Внезапное открытие: орден из таллиннского музея принадлежал Петру Первому

1 по 3 сентября в Таллинне с огромным успехом прошла XI Европейская конференция союзов фалеристов. В этом году конференцию принимал Таллиннский музей рыцарских орденов, в котором представлена одна из крупнейших постоянных экспозиций орденских знаков отличия в Европе, сообщается в пресс-релизе.

В конференции приняли участие около 100 делегатов из 17 стран, 11 союзов фалеристов и 16 музеев. Делегаты — коллекционеры и исследователи — высоко оценили уровень Таллиннского музея и экспозиции. Многих поразили высокое качество и масштаб представленных экспонатов.

В субботу делегаты выступили с докладами. Главным событием конференции и настоящей сенсацией стало выступление Людмилы Гавриловой, заведующей сектором нумизматики музеев Московского Кремля, которая сообщила, что в результате ее исследований, основываясь на архивных документах, и после тщательного осмотра ценного знака 18 века ордена Белого орла, в настоящее время выставленного в таллиннском музее, она может с уверенностью заявить, что он принадлежал великому императору Российской империи Петру Первому и до этих пор считался безвозвратно потерянным.

В конференции приняли участие такие всемирно известные специалисты по истории орденов, орденских знаков и медалей, как Стефен Паттерсон из Департамента британской королевской коллекции, Лидия Добровольская из Государственного Эрмитажа, Анна де Шефдебьен из парижского музея Почетного легиона, Стаффан Розен и Том Бергрот из Королевского дворца в Стокгольме, Людмила Гаврилова из музеев московского Кремля, Сергей Левин из московского Государственного исторического музея, Урмас Дрезен из Морского музея Эстонии, Лехо Лыхмус из Эстонского Военного музея, Ги Деплойже из королевского музея Вооруженных сил в Брюсселе и многие другие.