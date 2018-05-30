30.05.2018, 19:10

Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
tööstus
Foto: Ester Vaitmaa

Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.

В настоящий момент работодатель должен направлять каждого работника на медицинский осмотр в течение месяца после начала работы. Практика показала, что направляя работника на медицинский осмотр, работодатель не берет за основу анализ риска рабочей среды и воздействие факторов риска на работников. Поэтому работники проходят осмотр на единых основаниях, независимо от степени риска, которому они подвергаются в действительности.

Теперь необходимость прохождения медицинского осмотра планируется более четко увязать с рисками рабочей среды. В дальнейшем может быть увеличен срок, в течение которого работодатель должен направить работника на первый осмотр. Это значит, что осмотр будет проводиться в течение испытательного срока, а не первого месяца работы.

У работодателя будет больше возможностей для принятия решений по руководству работниками и по тому, кем оно осуществляется. Например, порядок руководства работниками и их обучения, а также оказания первой помощи будут увязаны с потребностями конкретного предприятия.

Согласно новому порядку, в случае нарушения требований гигиены и безопасности труда работник и работодатель смогут договориться о выплате договорной неустойки. В соответствующем соглашении необходимо зафиксировать конкретные действия работника и работодателя, которые рассматриваются как нарушение указанных требований и могут повлечь за собой вред здоровью работника.

ТОП

Согласно изменениям, будет отменена обязанность работодателя информировать Трудовую инспекцию о начале деятельности, смене сферы деятельности и формировании совета по рабочей среде и ежегодно представлять годовой отчет о деятельности совета. Кроме того, работодатель не должен будет сообщать Трудовой инспекции обо всех легких несчастных случаях. Информировать инспекцию нужно будет лишь о тех случаях, которые привели к временной нетрудоспособности, тяжелой травме или смерти. Трудовая инспекция не будет расследовать обстоятельства несчастных случаев на работе во время проведения уголовного производства, чтобы избежать параллельного расследования.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о гигиене и безопасности труда и в Закон о коллективном договоре (581 SE) проголосовали 80 депутатов Рийгикогу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

30.05.2018
Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

30.05.2018
Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее

Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €

Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

30.05.2018
Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Осенью двое мужчин в Силламяэ убили и сожгли третьего: спустя полгода дело дошло до суда

30.05.2018
Вечером, 26 ноября прошлого года сгорела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который был направлен на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.
Подробнее

Исследование: эстонские бренды теряют свои позиции. Что случилось?

30.05.2018
Фирма Kantar Emor составила очередной рейтинг наиболее любимых торговых марок, и в первую десятку во всех трех странах Балтии вошли как YouTube, Google и Swedbank, так и Maxima. Отечественным брендам приходится покинуть рейтинг, но эстонские торговые марки являются исключением.
Подробнее

Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро

30.05.2018
Потомки одного из самых влиятельных предпринимателей времен первой Республики думали, что владеют землей в Вескимёльдре, но когда они захотели перевести недвижимость в деньги, то выяснилось, что она уже давно принадлежит другим людям, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ