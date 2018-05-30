Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.

В настоящий момент работодатель должен направлять каждого работника на медицинский осмотр в течение месяца после начала работы. Практика показала, что направляя работника на медицинский осмотр, работодатель не берет за основу анализ риска рабочей среды и воздействие факторов риска на работников. Поэтому работники проходят осмотр на единых основаниях, независимо от степени риска, которому они подвергаются в действительности.

Теперь необходимость прохождения медицинского осмотра планируется более четко увязать с рисками рабочей среды. В дальнейшем может быть увеличен срок, в течение которого работодатель должен направить работника на первый осмотр. Это значит, что осмотр будет проводиться в течение испытательного срока, а не первого месяца работы.

У работодателя будет больше возможностей для принятия решений по руководству работниками и по тому, кем оно осуществляется. Например, порядок руководства работниками и их обучения, а также оказания первой помощи будут увязаны с потребностями конкретного предприятия.