30.05.2018, 19:10

Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

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tööstus
Foto: Ester Vaitmaa

Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.

В настоящий момент работодатель должен направлять каждого работника на медицинский осмотр в течение месяца после начала работы. Практика показала, что направляя работника на медицинский осмотр, работодатель не берет за основу анализ риска рабочей среды и воздействие факторов риска на работников. Поэтому работники проходят осмотр на единых основаниях, независимо от степени риска, которому они подвергаются в действительности.

Теперь необходимость прохождения медицинского осмотра планируется более четко увязать с рисками рабочей среды. В дальнейшем может быть увеличен срок, в течение которого работодатель должен направить работника на первый осмотр. Это значит, что осмотр будет проводиться в течение испытательного срока, а не первого месяца работы.

У работодателя будет больше возможностей для принятия решений по руководству работниками и по тому, кем оно осуществляется. Например, порядок руководства работниками и их обучения, а также оказания первой помощи будут увязаны с потребностями конкретного предприятия.

Согласно новому порядку, в случае нарушения требований гигиены и безопасности труда работник и работодатель смогут договориться о выплате договорной неустойки. В соответствующем соглашении необходимо зафиксировать конкретные действия работника и работодателя, которые рассматриваются как нарушение указанных требований и могут повлечь за собой вред здоровью работника.

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Согласно изменениям, будет отменена обязанность работодателя информировать Трудовую инспекцию о начале деятельности, смене сферы деятельности и формировании совета по рабочей среде и ежегодно представлять годовой отчет о деятельности совета. Кроме того, работодатель не должен будет сообщать Трудовой инспекции обо всех легких несчастных случаях. Информировать инспекцию нужно будет лишь о тех случаях, которые привели к временной нетрудоспособности, тяжелой травме или смерти. Трудовая инспекция не будет расследовать обстоятельства несчастных случаев на работе во время проведения уголовного производства, чтобы избежать параллельного расследования.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о гигиене и безопасности труда и в Закон о коллективном договоре (581 SE) проголосовали 80 депутатов Рийгикогу.

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Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.
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