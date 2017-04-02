ВМС Эстонии начинают противоминную операцию

На следующей неделе Военно-морские силы Эстонии начинают возле Сааремаа и в Таллиннском заливе противоминную операцию с целью выявления исторически опасных зон и обезвреживания найденных там мин.
В операции примут участие десять действующих военнослужащих из двух водолазных подразделений, которую будут использовать в своей работе ручные эхолоты и сенсорные автономные подводные системы REMUS 100.
За последние десятилетия в водах Эстонии было обнаружено и обезврежено более 1200 морских мин и других взрывчатых устройств.
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