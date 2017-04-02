02.04.2017, 13:02

ВМС Эстонии начинают противоминную операцию — возможны подземные толчки

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rus.delfi.ee
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NATO 1. alalise miinitõrjegrupi harjutus Norras
NATO 1. alalise miinitõrjegrupi harjutus NorrasFoto: kaitsevägi

На следующей неделе Военно-морские силы Эстонии начинают возле Сааремаа и в Таллиннском заливе противоминную операцию с целью выявления исторически опасных зон и обезвреживания найденных там мин.

В операции примут участие десять действующих военнослужащих из двух водолазных подразделений, которую будут использовать в своей работе ручные эхолоты и сенсорные автономные подводные системы REMUS 100.

За последние десятилетия в водах Эстонии было обнаружено и обезврежено более 1200 морских мин и других взрывчатых устройств.

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