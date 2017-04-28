Вместо здания оперы на участке между портом и Русалкой построят бензозаправку

Если ранее говорилось о возможном возведении на прибрежном участке возле Рейди теэ между Таллиннским портом и Русалкой здания национальной оперы, то по имеющимся на настоящий момент данным, вместо культурного объекта там будет построена бензозаправка Circle K.

Вице-канцлер по искусствам Министерства культуры Хиллар Сейн сказал ”Актуальной камере”, что данная территория не подошла национальной опере, поэтому мэрии города пришлось решать, что делать с землей.

”По сути речь идет о долгих переговорах, в результате которых было найдено место, удовлетворяющие на данный момент как город, так и Circle K, чтобы перенести находящуюся сейчас возле горхолла бензозаправку”, — сказал ”Актуальной камере” и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

По его словам, речь идет об обмене с Circle K с целью получения находящегося возле горхолла участка. Пока неизвестно, как город распорядится полученной землей, но помимо прочего звучали планы о строительства там здания мэрии.

Комментарий Таллинна

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас считает, что заголовок статьи ”Актуальной камеры” вводит читателя в заблуждение, формируя мнение, будто Таллинн остановил запланированную стройку театра и решил вместо него построить на берегу моря нечто по важности несопоставимое.

"Во-первых, — заметил по этому поводу Таави Аас, — нельзя построить здание национальной оперы на берегу моря, если этого не хотят ни сам театр, ни Министерство культуры. Строительство здания оперы около порта было лишь одним из вариантов, который даже не очень серьезно обсуждался. Директор национальной оперы "Эстония" Айвар Мяэ заверил, что они отказались от этого варианта из-за отдаленности от центра города и близости порта", — сказал Аас.

"Во-вторых, хотя из новости можно узнать, что близ моря будут строить бензозаправку, на самом деле ее от моря будут отделять как прибрежная полоса, так и улица Пикксильма. В-третьих, ни одной бензозаправки от этого в Таллинне не прибудет, поскольку речь идет о переносе станции, расположенной сейчас около горхолла на улицу Пикксильма, причем заинтересованность в станции у входа в порт, где довольно интенсивное движение транспорта, высказала сама фирма-хозяин станции", — добавил он.