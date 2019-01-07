Вместо тюрьмы и штрафов малолетних преступников теперь заставляют возмещать причиненный вред. И это работает!

"У меня был один молодой человек. Полностью разбил другому челюсть, тяжелые повреждения. Действовали шайкой", — говорит консультант отдела несовершеннолетних Пыхьяской окружной прокуратуры Яна Лахт. На основании прежней практики мальчика, очевидно, ожидало бы условное наказание, влияние которого на молодых людей абсолютно ничтожно. А теперь прокуратура связалась с опорным центром Кяо, где собираются люди с тяжелыми и глубокими недостатками здоровья (в том числе с умственными), как дети, так и взрослые. Мальчика обязали ходить туда работать каждый день на протяжении двух недель.

"Он выполнял обязанность. Сначала сказал, что боится. 16-летний, который в драке не боялся никого и ничего, идя туда, прятался за моей спиной. Юноша взял себя в руки. Гулял с людьми с глубокими недостатками здоровья, часами толкал их инвалидные коляски, играл с людьми с недостатками интеллекта в мяч, беседовал и занимался с ними.

"Когда обязанность была выполнена, он сказал мне, что он раньше не был знаком ни с кем таким и не знал, что означает жизнь с недостатком. И что теперь он знает, что последствия избиения кого-либо могут быть, например, такими".