07.12.2018, 21:11

Вместо Стевена-Христо Эвестуса государственным прокурором, скорее всего, станет Таави Перн


rus.delfi.ee
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Pressikonverents politseis 31.10.2017
Pressikonverents politseis 31.10.2017Foto: Hendrik Osula

Пресс-представитель Государственной прокуратуры Каарел Каллас подтвердил Delfi, что министру юстиции Урмасу Рейнсалу было сделано предложение назначить ведущего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Таави Перна на место госпрокурора, освобождаемое Эвестусом.

Решение, по всей вероятности, будет принято на следующей неделе.

Напомним, что в этот понедельник более 16 лет проработавший в прокуратуре и выступавший обвинителем во многих важных делах государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус объявил, что покидает должность и уходит из прокуратуры.

В качестве причины Каарел Каллас указал желание уходящего госпрокурора вести деятельность за пределами прокуратуры. "Стевен выразил желание найти новые вызовы", — отметил он.

У Эвестуса в качестве ведущего госпрокурора не закончено несколько крупных процессов, например, судебное дело Сависаара, но, по словам Калласа, там позицию Эвестуса переймет государство. "В этих государственных процессах стороной является не он, а государство, поэтому государство пойдет представлять какой-нибудь другой прокурор", — пояснил Каллас.

В прошлом году Эвестус был удостоен титула лучшего прокурора года.

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