Вместо Стевена-Христо Эвестуса государственным прокурором, скорее всего, станет Таави Перн

Решение, по всей вероятности, будет принято на следующей неделе.

Напомним, что в этот понедельник более 16 лет проработавший в прокуратуре и выступавший обвинителем во многих важных делах государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус объявил, что покидает должность и уходит из прокуратуры.

В качестве причины Каарел Каллас указал желание уходящего госпрокурора вести деятельность за пределами прокуратуры. "Стевен выразил желание найти новые вызовы", — отметил он.

У Эвестуса в качестве ведущего госпрокурора не закончено несколько крупных процессов, например, судебное дело Сависаара, но, по словам Калласа, там позицию Эвестуса переймет государство. "В этих государственных процессах стороной является не он, а государство, поэтому государство пойдет представлять какой-нибудь другой прокурор", — пояснил Каллас.

В прошлом году Эвестус был удостоен титула лучшего прокурора года.