Вместо шествия в рамках праздника песни и танца ЭТВ+ показывал телезрителям мультфильмы

Русскоязычный телеканал ЭТВ+ во время шествия в рамках XII Молодежного праздника песни и танца показывал мультфильмы и многосерийные передачи. Само шествие транслировали в Facebook и на портале.

В воскресенье на ЭТВ была прямая трансляция шествия в рамках праздника песни и танца. Прямое включение началось в 9:20 и длилось до 14 часов, после чего переключились на праздник песни.

ЭТВ+ в это время показывал мультфильмы и многосерийные передачи, а в 14 часов начали трансляцию с праздника. Почему же ЭТВ+ на своем основном канале решил не показывать шествие, ведь аудитория имеется: в шествии участвовала и молодежь из Ида-Вирумаа, из Ласнамяэ, из Маарду?

Главред ЭТВ+ Дарья Саар сказала Delfi, что ЭТВ+ показал шествие в смонтированном виде с участием молодежи Ида-Вирумаа в рамках трансляции молодежного праздника песни в воскресенье с 14:00 по 14:50, с 17:35 по 20:00, а также с 20:10 по 20:50. Прямое включение, помимо эфира, можно было также посмотреть на сайте www.etvpluss.ee и на Facebook-страничке ЭТВ+.

Новостная передача ”Летнее ВРЕМЯ” 3 июля снимала на шествии репортаж, основной фокус которого был на русскоязычной молодежи. Также отдельно был снят репортаж об участии ида-вируской молодежи в празднике песни и танца. ”Для русскоязычной телеаудитории это был первый опыт, и мы с радостью можем признать, что трансляции обоих дней и в эфире, и в интернете, и в Facebook оказались очень успешными. В случае достаточного ресурса у ЭТВ+ в планах сделать еще более длинные трансляции с юбилейного праздника песни”, — прокомментировала ситуацию Дарья Саар.