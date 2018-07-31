Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

Но Аллар был таким человеком, любящим празднества и тусовки, и это все — без границ, которые большинство из нас сдерживают. И когда настало время думать о похоронах, мы сели и спросили сами у себя: каким бы хотел видеть их сам Аллар? Поскольку у нас были некоторые сведения об этом, мы и решили, что сделаем все так, как он празднует. Да, жаль, что он ушел. Действительно. Но он не хотел, чтобы мы рыдали из-за него, и его праздники не были поеданием картошки с холодцом за длинным столом с прослушиванием классической музыки. И, таким образом, было принято тяжелое решение: вместо мрачного отправления в последний путь — закатить пирушку. Ведь похороны — все же праздник самого усопшего, а не тех, кто тут остался.

Соседи и окружающие, простите, что нарушили ваш покой в те вечера. Такое — в последний раз. Честно: ведь Аллара и Эйнара больше нет — ни среди нас, ни среди вас. И шины, что мы жгли, были куплены Алларом.

Напомним, как развивались события.

”Выяснилось, что состоящая из совершеннолетних людей компания проводила поминки, которые вышли из-под контроля и нарушили ночной покой соседей”, — сказала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

"Поскольку компания была большая, к вызову были привлечены дополнительные силы и 7 человек из компании были доставлены на вытрезвление. Оставшиеся настроенные благожелательно люди сделали музыку потише, часть ушла”.

Чуть позже патруль провел дополнительную проверку по этому адресу и нарушений не выявил.