Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Один из организаторов вечеринки — присяжный адвокат Марко Сааг. Он опубликовал на своей страничке в соцсети эмоциональный пост, в котором поведал о целях и смысле этой вечеринки. Приводим его в полном объеме.
”Поскольку я — один из огрганизаторов похорон-ПРАЗДНИКА в Вильянди, немного расскажу: почему мы решили отправить Аллара в последний путь именно так, как мы это и сделали. Именно празднично, а не в трауре.
Все родственники и друзья от души рыдали, когда узнали об уходе Аллара. Мы скорбели и плакали и когда не получили тела, и когда они наконец-то прибыли в Эстонию. И когда слушали в церемониальном зале воспоминания о нем и о его широкой душе.