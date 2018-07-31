31.07.2018, 12:51

Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?


Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST
Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed
Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehedFoto: Alexander Gimanov

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.

Один из организаторов вечеринки — присяжный адвокат Марко Сааг. Он опубликовал на своей страничке в соцсети эмоциональный пост, в котором поведал о целях и смысле этой вечеринки. Приводим его в полном объеме.

”Поскольку я — один из огрганизаторов похорон-ПРАЗДНИКА в Вильянди, немного расскажу: почему мы решили отправить Аллара в последний путь именно так, как мы это и сделали. Именно празднично, а не в трауре.

Все родственники и друзья от души рыдали, когда узнали об уходе Аллара. Мы скорбели и плакали и когда не получили тела, и когда они наконец-то прибыли в Эстонию. И когда слушали в церемониальном зале воспоминания о нем и о его широкой душе.

Но Аллар был таким человеком, любящим празднества и тусовки, и это все — без границ, которые большинство из нас сдерживают. И когда настало время думать о похоронах, мы сели и спросили сами у себя: каким бы хотел видеть их сам Аллар? Поскольку у нас были некоторые сведения об этом, мы и решили, что сделаем все так, как он празднует. Да, жаль, что он ушел. Действительно. Но он не хотел, чтобы мы рыдали из-за него, и его праздники не были поеданием картошки с холодцом за длинным столом с прослушиванием классической музыки. И, таким образом, было принято тяжелое решение: вместо мрачного отправления в последний путь — закатить пирушку. Ведь похороны — все же праздник самого усопшего, а не тех, кто тут остался.

Соседи и окружающие, простите, что нарушили ваш покой в те вечера. Такое — в последний раз. Честно: ведь Аллара и Эйнара больше нет — ни среди нас, ни среди вас. И шины, что мы жгли, были куплены Алларом.

Напомним, как развивались события.

”Выяснилось, что состоящая из совершеннолетних людей компания проводила поминки, которые вышли из-под контроля и нарушили ночной покой соседей”, — сказала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

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"Поскольку компания была большая, к вызову были привлечены дополнительные силы и 7 человек из компании были доставлены на вытрезвление. Оставшиеся настроенные благожелательно люди сделали музыку потише, часть ушла”.

Чуть позже патруль провел дополнительную проверку по этому адресу и нарушений не выявил.

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