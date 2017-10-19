Вместо подиума — в кровать к бизнесмену: как был поставлен предполагаемый сутенерский бизнес Кыргемяэ

Вчера вечером новостная передача "Seitsmesed uudised" на TV3 показала сюжет, в котором разоблачила бывшую мисс Эстонии и известную публичную личность Лауре Кыргемяэ в сутенерстве.

По словам нескольких источников, женщина уже на протяжении многих лет занималась "сведением" молодых девушек с бизнесменами. "Не могу поверить, что такое происходит у нас тут в Эстонии и никто об этом будто бы ничего не знает!" — удивляется одна из ее жертв на TV3.



В 2014 году Кыргмяэ вместе с подругой Керстин Коорт основала модельное и промо-агенство Invidia Agency, но на сегодняшний день в правлении фирмы состоит только Кыргемяэ. Именно через него она знакомилась с девушками и позже делала им непристойные предложения. Также модели подписывали бумаги о неразглашении.

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Схема была проста: девушки отправлялись в США в качестве т. н. промо-моделей, но по прибытию от них ожидали вступления в интимную связь с богатыми мужчинам. ”Она часто обращается с девочками, как с мусором. Это чистой воды сутенерство!” — возмущается одна из жертв.

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”Я встретилась с Лаурой и еще с двумя мужчинами. Они выставляли это как очень веселую поездку, где можно веселиться и отдыхать, — рассказывает она. — Когда я приехала на место, то все показалось очень странным. Я поговорила с другими девочками и они четко рассказали, что там на самом деле надо делать”.

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Сама Кыргемяэ все обвинения отрицает: ”Безусловно, ни я, ни агентство Invidia не поставляло никого ни для эскорта, ни для других работ сомнительной ценности. Если кто-то ответил в свое свободное время и по собственной воле на чьи-то попытки сближения, то мы этого, к сожалению, контролировать не можем”.

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По словам Коорт, она ничего о сутенерстве не знала. ”Я не знаю, о чем именно идет речь. Наверное, этих девочек посылали туда без моего ведома”, — прокомментировала она.

По словам жертвы, все это происходит уже в течение десяти лет.

Ведущий следователь отдела уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Ардо Ранне говорит, что за торговлю людьми можно получить до 15 лет лишения свободы. ”Если человек путем обмана помещается в ситуацию, когда он вынужден принудительно заниматься проституцией, то это в Эстонии квалифицируется как торговля людьми, и наказания за это — суровые. В лучшем случае это означает семь лет лишения свободы, в худшем — до 15 лет. Если речь не идет о конкретном обмане, то это квалифицируется как сутенерство и наказание составляет до пяти лет”, — говорит он.

На данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств. ”До полиции дошла информация и мы проверяем ее. Мы разрабатываем и все полученные нами сообщения”, — сказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк.