Влияние Закона о сожительстве: 59 заключенных договоров, судебные тяжбы и рост толерантности

59 пар воспользовались возможностью заключить договор о сожительстве. Из-за того, что прикладные акты к Закону о сожительстве не были приняты, судам пришлось заполнять пробелы. Также выросла толерантность по отношению к однополым парам.

Закон о сожительстве начал действовать в 2016 году. В течение этого года заключили 43 договора о сожительстве. В 2017 году заключено 16 договоров о сожительстве.

По данным Нотариальной палаты, заключены договоры как между однополыми, так и между разнополыми парами, но более точная статистика отсутствует. В то же время, по оценке палаты, можно предположить, что большинство договоров о сожительстве заключено между однополыми, но часть и между разнополыми партнерами.

Закон о сожительстве разрешает внутрисемейное усыновление — как правило в случае, когда у ребенка только один официальный родитель. Из-за отсутствия прикладных актов произведенные на основании Закона о сожительстве усыновления не вносили в Регистр народонаселения. В средине февраля Таллиннский административный суд вынес решение, которым обязал Министерство внутренних дел внести в Регистр народонаселения усыновление одной сожительствующей семьи, министерство не обжаловало решение и решило техническую проблему, таким образом, усыновления вносят в регистр.

Закон о сожительстве породил и ряд других судебных дел. Например, Таллиннский административный суд решил в феврале, что государство, не приняв прикладные акты, через унижение достоинства и неприкосновенность частной жизни нанесло ущерб известному защитнику сексуальных меньшинств Реймо Метсу. Суд взыскал с Министерства юстиции в его пользу компенсацию неимущественного ущерба в размере 1500 евро. Министерство обжаловало решение.

Проведенное этой весной Turu-uuringute AS исследование общественного мнения показывает, что, по сравнению с тем, что было три года назад, гомосексуальность считают приемлемой на 7% больше людей. Вдобавок сравнялось количество сторонников и противников Закона о сожительстве.