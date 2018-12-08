Власти Таллинна: приведите в порядок данные о своем месте жительства!



Такая ситуация может возникнуть у человека, арендодатель жилплощади которого — квартиры или дома после выселения жильца попросил самоуправление выписать его, но который по новому месту жительства не зарегистрировался. Угроза оказаться в числе исключенных сейчас реальна в отношении почти 18 тысяч жителей города. В результате, они останутся без предоставляемых таллинцам льгот и услуг, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, место для ребенка в детском саду или школе, а также социальные пособия.

Чтобы избежать такого рода неприятных сюрпризов, город выйдет на связь с этими людьми, чтобы разъяснить им, как этих неприятностей избежать.

Зарегистрировать место жительства можно за несколько минут на портале eesti.ee или с помощью сотрудника Регистра народонаселения в районной управе. Дополнительная информация на сайте: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.