Власти Таллинна: позвольте Гимназии Густава Адольфа спокойно работать

Необоснованные нападки на Гимназию Густава Адольфа (ГАГ), вызванные расширением школы, продолжаются уже несколько месяцев и мешают ее работе, считают власти Таллинна.

По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта и руководителя Таллиннского департамента образования Андреса Паюла, школе необходимы покой и рабочая обстановка — не следует использовать гимназию в предвыборных баталиях, передает Раэпресс.

”Публичное обсуждение — естественный процесс в демократическом обществе. Перед выборами зачастую возникают политические дискуссии, касающиеся различных сфер, — заявил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Можно обсуждать действия городской управы, но у школы должна оставаться возможность нормально функционировать, а в нынешней ситуации это становится невозможным”.

”Продолжающаяся вот уже несколько месяцев травля, продиктованная интересами определенной группы, действует изнуряюще на обе стороны. Больше всех вследствие этого страдают работники школы и ученики”, — сказал Михаил Кылварт.

”Заявления и действия, которые применяются группой заинтересованных лиц против школы, обладают сомнительной ценностью, — сказал руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла. — К примеру, в ходе опроса, проведенного среди родителей учеников ГАГ, произошла манипуляция данными — как выяснилось, 393 раза ”против” проголосовал т. н. компьютерный тролль. Дважды группа, настроенная против расширения ГАГ, обращалась в суд, но оба раза Таллиннский административный суд отклонил жалобы”.

”Благодаря обновленному зданию гимназии, которое откроется осенью, значительно улучшатся условия обучения, содержательная работа выйдет на новый качественный уровень, — пояснил Андрес Паюла. — Учителя и одноклассники останутся для учеников ГАГ прежними, новые параллели в классах со второго по шестой образованы не будут. Рост числа учеников школы будет происходить постепенно, осенью 2017 года оно увеличится лишь за счет первоклассников”.

”В том, что ученики младших и старших классов учатся в разных зданиях нет ничего необычного, — добавил Михаил Кылварт. — Столетние традиции Гимназии Густава Адольфа будут сохранены усилиями учителей и учеников школы. А вот систематическое противоборство негативно влияет на атмосферу и чувство общности в школе. Очень надеюсь, что мы в конце концов придем к общему мнению относительно будущего гимназии и к осознанию, что протесты лишь мешают как детям, так и работе и развитию всей школы”.