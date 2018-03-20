Власти Таллинна: издевательское отношение газеты Postimees к неэстонцам противоречит конституционным ценностям

Издевательское отношение редакции газеты Postimees к неэстонскому населению страны и последовавшие беспомощные извинения нарушают конституционные ценности Эстонского государства, сообщили сегодня руководители столицы, передает Раэпресс.

"Изображение людей других национальностей под эмблемой пятиконечной звезды с серпом и молотом, как это было сделано в инфографике понедельничного номера газеты Postimees, — это издевательство над неэстонцами и противоречит конституционным принципам Эстонии", — подчеркнули мэр Таллинна Таави Аас и председатель городского собрания Михаил Кылварт в своем сегодняшнем заявлении. — За неуместной шуткой последовало беззубое, бессильное и беспринципное извинение главного редактора газеты Лаури Хуссара, которое было адресовано почти исключительно читателям Postimees. Автор извинения не отдавал себя отчета в том, что его газета обвинила все национальные группы, кроме эстонцев, независимо от того, являются ли они читателями газеты, или нет. Извинение редакции, в котором говорится о неудачном элементе оформления, производит впечатление, будто в графике случайно применена не та краска, вкралась ненужная буква или слишком кривая линия. В извинении говорится о халатности, что должно свидетельствовать о возможной надежде национальных меньшинств на нормальное отношение в случае, если вся редакция будет в этот день достаточно мобилизована".

Почти 47% населения Таллинна составляют люди отличных от эстонской национальностей, говорится в заявлении. Таллинн стоит на страже интересов всех своих жителей, независимо от их национальной принадлежности, в полном соответствии с Манифестом о независимости Эстонии.