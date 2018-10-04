Власти Таллинна: Больничная касса должна считаться с потребностями районов столицы

На встрече с руководителем Больничной кассы Райном Лаане мэр Таллинна Таави Аас и вице-мэр Тынис Мёльдер подчеркнули, что касса новыми договорами с частными фирмами породила осложнения и теперь надо искать способ, как обеспечить жителей Ласнамяэ бесперебойной помощью врачей-специалистов, а в будущем конкурсы на оказание такого рода услуг следует проводить с учетом географии города и численности населения его районов, информирует Raepress.
Руководитель Больничной кассы был приглашен в городскую управу для разъяснения ситуации с доступностью помощи врачей-специалистов. Особую тревогу у городских властей вызывало положение, сложившееся на Ласнамяэ в результате прекращения договора с клиникой "Медикум".
Предложено было, в частности, чтобы эта клиника и Ида-Таллинская центральная больница договорились между собой о приеме пациентов врачами-специалистами. Мэр и вице-мэр подчеркнули, что независимо от договорной неразберихи, затеянной Больничной кассой, люди должны без проблем попадать на прием к отоларингологу или гинекологу.
Аас отметил, что закон о госпоставках требует изменений. Таллинн готов такое изменение поддержать и внести на рассмотрение парламента.