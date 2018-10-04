Власти Таллинна: Больничная касса должна считаться с потребностями районов столицы

Руководитель Больничной кассы был приглашен в городскую управу для разъяснения ситуации с доступностью помощи врачей-специалистов. Особую тревогу у городских властей вызывало положение, сложившееся на Ласнамяэ в результате прекращения договора с клиникой "Медикум".

Предложено было, в частности, чтобы эта клиника и Ида-Таллинская центральная больница договорились между собой о приеме пациентов врачами-специалистами. Мэр и вице-мэр подчеркнули, что независимо от договорной неразберихи, затеянной Больничной кассой, люди должны без проблем попадать на прием к отоларингологу или гинекологу.

Аас отметил, что закон о госпоставках требует изменений. Таллинн готов такое изменение поддержать и внести на рассмотрение парламента.