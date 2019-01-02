Власти подсчитали, сколько людей живет в Таллинне

Год назад в Таллинне числилось 448 764 жителя. В мае была преодолена отметка в 450 000 человек, в декабре число возросло до 453 673, но за месяц оно снизилось на 640.

За прошлый год население Таллинна возросло на 5141 человека, 1 января 2017 года в городе были зарегистрированы 443 623 жителя. За 16 лет население столицы увеличилось на 70 000. Отметка в 400 000 жителей была преодолена 1 сентября 2004 года.