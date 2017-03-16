Власти и организации выражают соболезнования в связи с кончиной Юрия Полякова

Таллиннская городская управа глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Юрия Полякова — директора Центра русской культуры с 2006 года и депутата Таллиннского городского собрания с 2005 года.

"Мы сохраним память о Юрии Полякове не только как о талантливом руководителе, под началом которого Центр русской культуры обрел новый облик и стал культурным учреждением общегосударственного значения, идейном вдохновителе многих проводившихся в эти годы ярких и масштабных мероприятий, таких как ”Дни славянской письменности и культуры”, ”Славянский венок”, детский театральный фестиваль ”Сказка”, но и мудром человеке, искренне стремившемся помогать людям, будь то ветераны войны и труда или только становящаяся на ноги молодежь. Он умел находить решения сложных проблем, но всегда оставался при этом верен своим жизненным установкам, среди которых не последнее место занимали порядочность и принципиальность", — отмечается в сообщении Раэпресс.

"В нашей памяти, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, — Юрий Поляков навсегда останется высокопрофессиональным руководителем, отзывчивым коллегой и просто замечательным человеком. Смерть Юрия Полякова, принесшая такое горе его родным и близким, тяжкий удар и для нас. Мы разделяем их скорбь".

Депутат Таллиннского городского собрания Анто Лийват от лица фракции социал-демократов тоже выразил соболезнования родным и близким, а также центристской фракции в связи с кончиной Юрия Полякова.

”Это очень печальная новость. Мы все поражены. Соболезнуем родным, близким и коллегам Юрия Полякова. Для русской общины в Эстонии это большая утрата. Он внес большой вклад в развитие и поддержание русской культуры Эстонии. Пускай на уровне политики мы были не во всем согласны с фракцией, вице-председателем которой Юрий Поляков являлся, но не оценить многолетний труд Полякова в горсобрании никак нельзя. Светлая ему память”.

Министерство культуры Эстонии также выражает глубокое соболезнование в связи со смертью директора Центра Русской культуры Юрия Тимофеевича Полякова.

"Министерство культуры и многочисленные коллеги Юрия Полякова высоко ценили его профессионализм, активную общественную деятельность и большой вклад в сохранение и развитие русской культуры в Эстонии. Благодаря его усилиям Центр русской культуры обрел новый облик. Им были созданы благоприятные условия для работы многих творческих коллективов, студий и культурно-просветительских союзов. Министерство культуры и Совет национальных меньшинств приносит самые искренние соболезнования всем близким и коллегам Юрия Тимофеевича Полякова. Вечная память!" — сказано в пресс-сообщении.

Выразило свои соболезнования и правление Таллиннского общества участников Второй Мировой войны антигитлеровской коалиции: "Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной директора Центра Русской культуры в Таллинне, председателя правления Фонда во имя Георгия Победоносца, главы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии Юрия Полякова".

"Юрий Поляков была настоящим и надежным товарищем, блестящим организатором и вдохновителем многих мероприятий. Его смерть - невосполнимая потеря для всех нас, кто знал и работал с ним. Его энергичность и работоспособность заряжали нас энергией, давали нам сил. Юрия Полякова безгранично уважали в ветеранском сообществе. До сих пор невозможно оценить всю глубину потери. Потеряв надежного друга, утрату понесло не только ветеранское сообщество, но и все культурные и творческие коллективы Русской общины Эстонии. Сегодня мы все осиротели. Выражаем глубочайшие соболезнования супруге Валентине Алексеевне, родным и близким покойного, сотрудникам Центра русской культуры", — говорится в сообщении организации.