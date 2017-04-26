Власть Нарва-Йыэсуу продолжает лихорадить

Фракция Meie решила снять с повестки заседания горсобрания Нарва-Йыэсуу, прошедшего 26 апреля, вопрос о выражении недоверия мэру города Максиму Ильину. Зато на следующей сессии депутаты, вероятно, будут обсуждать, отправлять ли в отставку председателя горсобрания.

Кризис в управлении Нарва-Йыэсуу проявился пару месяцев назад.

В феврале в курортном городке сложилась беспрецедентная ситуация, когда у горсобрания появился второй председатель Калле Кекки. Господина Кекки посчитали нелегитимным председателем 6 из 13 депутатов, не участвовавшие в сессии посвященной его избранию, в том числе единственный до того собрания председатель Инга Мушкина, не утверждавшая повестку дня соответствующего заседания, а также мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Ситуация двоевластия продлилась в курортном городе недолго — в спор вмешался уездный старейшина Андрес Ноормяги, рассудивший, что законным председателем является по-прежнему Инга Мушкина.

Но оставалась на своем месте госпожа Мушкина, избранная председателем всего лишь в декабре прошлого года, совсем недолго — уже в марте ей выразили недоверие и в законном порядке избрали Калле Кекке.

Собиравшаяся добиваться 26 апреля отставки мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина фракция Meie ставила ему в вину то, что он препятствовал работе Калле Кекки, не предоставляя ему отдельного кабинета в управе (в то же время сам Ильин объясняет не состоявшуюся передачу ключей от кабинета тем, что Кекки за ними к нему не обращался). Но главной претензией было якобы имевшее место затягивание мэром подготовки новой городской планировки, а также детальной планировки курзала.

Депутаты фракции Meie решение снять с повестки дня пункт о выражении недоверия мэру объяснили тем, что во время недавней встречи с Андреем Ильиным они все-таки нашли общий язык, поручив ему добиться подготовки обоих планировок к августу этого года. Изначально планировалось их принять еще в 2016 году.

Депутат Татьяна Пагаева сказала Delfi, что на решение их фракции поменять планы повлияло также то, что до выборов в местные самоуправления осталось всего полгода. "Выбирать нового мэра на полгода все-таки нецелесообразно. Тем более, что сам процесс его выбора вряд ли был бы быстрым", — сказала Пагаева.

Между тем, мэр предполагает, что передумать оппозиционных депутатов заставили подписи горожан в его поддержку, всего — 256, собранные инициативной группой. Также Ильин сомневается в том, что за его отставку проголосовало бы большинство. В этом с ним согласен депутат Райво Мурд, по информации которого седьмого народного избранника, желающего отправить мэра в отставку, просто не нашлось (всего в горсобрании Нарва-Йыэсуу 13 депутатов).

Сразу после того, как фракция Meie отказалась требовать отставки мэра, ее оппоненты в депутатском корпусе предложили отправить Калле Кекки в отставку. Данный вопрос будет решаться на следующей сессии горсобрания Нарва-Йыэсуу.

Депутат Наталья Мячина от имени своих единомышленников поставила в вину Калле Кекки плохое качество подготовки решений, связанных с административной реформой, в частности с ответом правительству на его предложение объединить Нарва-Йыэсуу, волость Вайвара и Силламяэ.