21.11.2018, 14:10

Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы

 (6)
Сулев Ведлер (Eesti Ekspress), редактрировал Дмитрий Кукушкин
Сулев Ведлер (Eesti Ekspress), редактрировал Дмитрий Кукушкин
EST
Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы
Карикатура Хейки Эрнитса

В "золотые" годы (во времена бума недвижимости в 2005-2007 гг.) в банке Hansapank творились веселье и разгул. Но во время кризиса шведы обанкротили местные фирмы либо безжалостно забрали их у эстонских владельцев, пишет в еще неопубликованной книге Ханнес Вескимяги.

Каждый год в апреле оборот в универмаге Стокманн делал резкий скачок вверх, потому что высокооплачиваемые банковские служащие тратили там свои годовые бонусы.

Поездки сотрудников банковкого дивизиона предприятий Swedbank заставляли многих зеленеть от зависти. ”И не без причины. Москва, Прага, горнолыжные курорты Австрии с ночевкой в Вене. Все оплачивал банк. Пару сотен человек привозили на поездах, автобусах и самолетах на три-четыре дня на ежегодное увеселительное мероприятие. Похоже, сомнений в праздничности поездок нет — пили, ели, отрывались по полной. И подолгу. Дискотеки, бары, публичные дома — все двери были для нас нараспашку”.

Летние дни банка напоминали фестиваль Õllesummer: на них сильно выпивали и между мужчинами-коллегами шло соревнование — кто со сколькими женщинами переспит.

Празднование Нового года в комплексе Саку Суурхаль напоминало светопреставление. ”Слова нет не существовало ни для чего! Весь алкоголь был бесплатным — от крепкого до самого слабого. Праздник закончился дракой между двумя сотрудниками, которых пришлось разнимать полиции. Это был безостановочный кутеж двора Всемогущего Капитала. И этот праздник длился годы, и мне нравилось быть его частью”.

Ханнес Вескимяэ ака Анти Гегемон

Эти факты взяты из еще неоконченной книги под рабочим названием ”Враги республики, или Воспоминания о сопротивлении колониализму скандинавского капитала в Эстонии в 2006-2018 гг.”

Это масштабная история о жизни крупных банков в Эстонии. Издевательства. Злорадство. Страх. Алкоголь. Секс. Все это было частью повседневеной жизни сотрудников банков.

Автор книги Ханнес Вескимяэ. 40-летний мужчина, который много лет проработал в эстонском филиале банка Nordea (сейчас называется Luminor). Именно он основал профосоюз финансовых работников и под псевдонимом Анти Гегемон опубликовал материалы, выставившие руководителя Luminor Эркки Раазуке, ранее высоко ценившемся обществом, в крайне неприятном свете. Имя ”Анти Гегемон” выбрано не случайно. Анти — это не от финского Антти, а от латинского ”против”. Гегемон — правитель. Анти-Гегемон — человек, бросивший вызов власти.

Хотя большая часть книги посвящена произошедшему в Nordea-Luminor, в статье Сулева Ведлера в Eesti Ekspress говорится, наоборот, о банке Hansapank (который вскоре стал Swedbank). В прошлом десятилетии Вескимяги работал там в отделении крупных предприятий, после чего в команде, занимавшейся ”скисшими” проектами.

Тогда он был еще молодым и амбициозным деятелем, верившим, что каждый — кузнец своего счастья и судьбы, а свободный рынок расставит в экономике все по своим местам.

Читайте подробнее на эстонском языке в газете Eesti Ekspress.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

21.11.2018
Глава СДПЭ Евгений Осиновский предложил ректора Акакдемии МВД Катри Райк в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, внезапно освободившегося после неожиданного завяления Андреса Анвельта об уходе из политики. Читателям русского Delfi, особенно жителям Северо-Востока Эстонии, госпожа Райк хорошо известна в качестве долгосрочного ректора Нарвского колледжа ТУ и депутата городского собрания.
Подробнее

Безысходность: россияне заливают голод водкой

21.11.2018
Россияне приспособились к падению доходов и ситуации неопределенности в политике и экономике: продовольственных товаров покупают меньше, а спиртных напитков потреблять стали больше. На градусах не экономят, предпочитая водку, коньяк и пиво.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €

В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Вместе с бизнесом ее главаря

21.11.2018
Неонацистская организация ”Сопротивление Северных стран” (Pohjoismainen Vastarintaliike — PVL) в Финляндии запрещена. Одна из ключевых фигур движения Йессе Торниайнен перевел свой бизнес в Эстонию, пишет журнал Seura.
Подробнее


Эта рана у меня уже пять лет. Очевидцы вспоминают трагедию в Риге - гибель 54 человек под обломками магазина

21.11.2018
Пять лет назад Рига и вся Латвия буквально застыли. Вечером обычного рабочего дня в микрорайоне Золитуде рухнул новый, недавно построенный магазин. Погибли 54 человека. До сих пор идут судебные разбирательства и поиски ответа на вопрос — почему это произошло?
Подробнее

ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Сладкие налоговые посулы, которые на самом деле — пшик

21.11.2018
Предвыборный период — это время заманчивых обещаний по налоговой реформе. Однако, политики, нажмите-ка лучше на тормоза, прежде чем обещать людям ”оставить больше денег на руках” или занимать прочей налоговой ”благотворительностью”. На этой неделе были обнародованы результаты опросов пожеланий жителей Эстонии в сфере налогов, которые подтверждают, что плохо продуманные реформы могут легко принести больше вреда, чем пользы.
Подробнее



ФОТО | Мызы Эстонии: 7 уникальных предложений на рынке

21.11.2018
В разных уголках Эстонии на продажу выставлены уникальные исторические мызные комплексы, состояние которых можно охарактеризовать как довольно хорошее. Приобрести такой ценный объект недвижимости можно общей суммой примерно 1 млн евро.
Подробнее