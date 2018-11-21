Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы

Каждый год в апреле оборот в универмаге Стокманн делал резкий скачок вверх, потому что высокооплачиваемые банковские служащие тратили там свои годовые бонусы.

Поездки сотрудников банковкого дивизиона предприятий Swedbank заставляли многих зеленеть от зависти. ”И не без причины. Москва, Прага, горнолыжные курорты Австрии с ночевкой в Вене. Все оплачивал банк. Пару сотен человек привозили на поездах, автобусах и самолетах на три-четыре дня на ежегодное увеселительное мероприятие. Похоже, сомнений в праздничности поездок нет — пили, ели, отрывались по полной. И подолгу. Дискотеки, бары, публичные дома — все двери были для нас нараспашку”.

Летние дни банка напоминали фестиваль Õllesummer: на них сильно выпивали и между мужчинами-коллегами шло соревнование — кто со сколькими женщинами переспит.

Празднование Нового года в комплексе Саку Суурхаль напоминало светопреставление. ”Слова нет не существовало ни для чего! Весь алкоголь был бесплатным — от крепкого до самого слабого. Праздник закончился дракой между двумя сотрудниками, которых пришлось разнимать полиции. Это был безостановочный кутеж двора Всемогущего Капитала. И этот праздник длился годы, и мне нравилось быть его частью”.

Ханнес Вескимяэ ака Анти Гегемон

Эти факты взяты из еще неоконченной книги под рабочим названием ”Враги республики, или Воспоминания о сопротивлении колониализму скандинавского капитала в Эстонии в 2006-2018 гг.”

Это масштабная история о жизни крупных банков в Эстонии. Издевательства. Злорадство. Страх. Алкоголь. Секс. Все это было частью повседневеной жизни сотрудников банков.