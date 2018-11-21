21.11.2018, 14:10

Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы

 (65)
Сулев Ведлер (Eesti Ekspress), редактрировал Дмитрий Кукушкин
Сулев Ведлер (Eesti Ekspress), редактрировал Дмитрий Кукушкин
EST 137
Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы
Карикатура Хейки Эрнитса

В "золотые" годы (во времена бума недвижимости в 2005-2007 гг.) в банке Hansapank творились веселье и разгул. Но во время кризиса шведы обанкротили местные фирмы либо безжалостно забрали их у эстонских владельцев, пишет в еще неопубликованной книге Ханнес Вескимяги.

Каждый год в апреле оборот в универмаге Стокманн делал резкий скачок вверх, потому что высокооплачиваемые банковские служащие тратили там свои годовые бонусы.

Поездки сотрудников банковкого дивизиона предприятий Swedbank заставляли многих зеленеть от зависти. ”И не без причины. Москва, Прага, горнолыжные курорты Австрии с ночевкой в Вене. Все оплачивал банк. Пару сотен человек привозили на поездах, автобусах и самолетах на три-четыре дня на ежегодное увеселительное мероприятие. Похоже, сомнений в праздничности поездок нет — пили, ели, отрывались по полной. И подолгу. Дискотеки, бары, публичные дома — все двери были для нас нараспашку”.

Летние дни банка напоминали фестиваль Õllesummer: на них сильно выпивали и между мужчинами-коллегами шло соревнование — кто со сколькими женщинами переспит.

Празднование Нового года в комплексе Саку Суурхаль напоминало светопреставление. ”Слова нет не существовало ни для чего! Весь алкоголь был бесплатным — от крепкого до самого слабого. Праздник закончился дракой между двумя сотрудниками, которых пришлось разнимать полиции. Это был безостановочный кутеж двора Всемогущего Капитала. И этот праздник длился годы, и мне нравилось быть его частью”.

Ханнес Вескимяэ ака Анти Гегемон

Эти факты взяты из еще неоконченной книги под рабочим названием ”Враги республики, или Воспоминания о сопротивлении колониализму скандинавского капитала в Эстонии в 2006-2018 гг.”

Это масштабная история о жизни крупных банков в Эстонии. Издевательства. Злорадство. Страх. Алкоголь. Секс. Все это было частью повседневеной жизни сотрудников банков.

Автор книги Ханнес Вескимяэ. 40-летний мужчина, который много лет проработал в эстонском филиале банка Nordea (сейчас называется Luminor). Именно он основал профосоюз финансовых работников и под псевдонимом Анти Гегемон опубликовал материалы, выставившие руководителя Luminor Эркки Раазуке, ранее высоко ценившемся обществом, в крайне неприятном свете. Имя ”Анти Гегемон” выбрано не случайно. Анти — это не от финского Антти, а от латинского ”против”. Гегемон — правитель. Анти-Гегемон — человек, бросивший вызов власти.

Хотя большая часть книги посвящена произошедшему в Nordea-Luminor, в статье Сулева Ведлера в Eesti Ekspress говорится, наоборот, о банке Hansapank (который вскоре стал Swedbank). В прошлом десятилетии Вескимяги работал там в отделении крупных предприятий, после чего в команде, занимавшейся ”скисшими” проектами.

Тогда он был еще молодым и амбициозным деятелем, верившим, что каждый — кузнец своего счастья и судьбы, а свободный рынок расставит в экономике все по своим местам.

Читайте подробнее на эстонском языке в газете Eesti Ekspress.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”

21.11.2018
Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно.
Если одним пациентам антидепрессанты помогают бороться с депрессией и жить дальше, то другие уверены, что зависимы, а побочные эффекты разрушили их жизнь.
Подробнее

Поздравляем! Financial Times включило эстонского бизнесмена и две компании в ТОП двигателей прогресса в Европе

21.11.2018
Бизнесмен Таави Котка, Разработчик роботов-почтальонов Starship Technologies и OSA DC попали в топ предприятий-двигателей прогресса в Европе по версии известного британского издания Financial Times.
Подробнее




На некоторых заправках Таллинна литр бензина стоит менее 1,25 евро

21.11.2018
В среду днем, 21 ноября, разница в ценах на заправочных станциях в Таллинне составляла до десяти центов. Это началось после того, как сети Olerex и Circle K начали на своих АЗС, расположенных на Лаагна теэ, ценовую войну.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €

Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы

21.11.2018
В "золотые" годы (во времена бума недвижимости в 2005-2007 гг.) в банке Hansapank творились веселье и разгул. Но во время кризиса шведы обанкротили местные фирмы либо безжалостно забрали их у эстонских владельцев, пишет в еще неопубликованной книге Ханнес Вескимяги.
Подробнее



Украинские реформы со скрипом: 5 лет после Майдана

21.11.2018
Михаил Жернаков, как и миллионы украинцев, хорошо помнит драматическую осень 2013 года. 21 ноября власти Украины отказались подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, многолетние переговоры относительно которого уже были успешно завершены, пишет DW.
Подробнее

Баруто: хозяин японского сумо не разрешал мне жениться на россиянке

21.11.2018
В телепередаче "Друзья спорта", которая выходит на Таллиннском ТВ, Кайдо Хевельсон, больше известный любителям спорта как Баруто, приоткрыл некоторые неизвестные моменты своей карьеры на родине сумо в Японии.
Подробнее


ФОТО | Мызы Эстонии: 7 уникальных предложений на рынке

21.11.2018
В разных уголках Эстонии на продажу выставлены уникальные исторические мызные комплексы, состояние которых можно охарактеризовать как довольно хорошее. Приобрести такой ценный объект недвижимости можно общей суммой примерно 1 млн евро.
Подробнее