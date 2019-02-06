Владивосток передал статус столицы Тотального диктанта Таллинну

Столицей Тотального диктанта — 2019 выбрали Таллинн. Об этом стало известно на конференции проекта, прошедшей в Новосибирске, где завершился конкурс на звание столицы акции этого года. За победу соревновались Вологда, Казань, Пенза, Таллинн и Ростов-на-Дону, пишет "Вести:Приморье".
Пять финалистов представили программу продвижения проекта в своих городах перед жюри 2 февраля. К защитам участники подошли ответственно, каждый пытался удивить и показать особенности своего города. Команда из Ростова-на-Дону сделала рэп-экскурсию по знаковым местам города, представители Казани угостили чак-чаком, а координатор Таллинна начала презентацию на эстонском. После длительного совещания победу присудили Таллинну.
”Владивосток, будучи Столицей Тотального диктанта, задал очень высокую планку организации акции. Тотальный диктант в нашем городе — это уникальные площадки, самая яркая и технологичная центральная площадка в ДВФУ, международное сотрудничество и интеграция диктанта в страны АТР. Претендентам этого года было очень сложно предложить жюри что-то новое, но команде Таллинна это удалось”, — заявил координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.
”Для русскоязычного сообщества, проживающего за рубежом, Тотальный диктант — возможность не только вспомнить правила, но и обратиться к своей истории, корням, родному языку. Это большая честь для команды Таллинна представлять проект на мировом уровне”, — рассказала координатор столицы Тотального диктанта — 2019 Яна Калинистова.
”Победа Таллинна не означает, что Вологда, Казань, Пенза или Ростов-на-Дону проиграли. Это города-лидеры текущего сезона проекта, которые представили масштабные кампании. Я надеюсь, что координаторы обязательно их реализуют, и диктант там пройдет ярко и интересно”, — объясняет руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец.
Финал конкурса на звание столицы акции дал ответ, каким будет маршрут Тотального путешествия в 2019 году. Делегация проекта проделает путь от Владивостока до Таллинна, осилив рекордное для акции расстояние почти в 10 000 километров. Организаторы планируют программу просветительских мероприятий — открытые лекции, творческие встречи — в городах на пути к столице.
”Автопробег из Владивостока в Таллинн — это грандиозный проект от Тихого океана до Атлантики, через весь континент, соединяющий участников диктанта и показывающий истинный мировой масштаб акции. Символическая передача столичного статуса в прошлом году объединила Новосибирск и Владивосток через 6000 километров, теперь Владивосток объединится с Таллинном, через всю страну”, — комментирует Вячеслав Беляков.
Выбор столицы прошел в рамках научно-практической конференции Тотального диктанта, где ведущие филологи страны обсуждали проблемы кодификации слов, орфографии и актуальные лингвистические вопросы.
”Некоторые думают, что правила орфографии и пунктуации складываются либо как-то сами собой, либо их придумывают искусственно. На самом деле за каждым правилом стоят объективные законы языка. Чем лучше подмечены закономерности, тем правило точнее и интуитивно понятнее”, — поясняет председатель Экспертного совета Тотального диктанта, заведующая кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарёва.