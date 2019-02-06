Владивосток передал статус столицы Тотального диктанта Таллинну

Пять финалистов представили программу продвижения проекта в своих городах перед жюри 2 февраля. К защитам участники подошли ответственно, каждый пытался удивить и показать особенности своего города. Команда из Ростова-на-Дону сделала рэп-экскурсию по знаковым местам города, представители Казани угостили чак-чаком, а координатор Таллинна начала презентацию на эстонском. После длительного совещания победу присудили Таллинну.

”Владивосток, будучи Столицей Тотального диктанта, задал очень высокую планку организации акции. Тотальный диктант в нашем городе — это уникальные площадки, самая яркая и технологичная центральная площадка в ДВФУ, международное сотрудничество и интеграция диктанта в страны АТР. Претендентам этого года было очень сложно предложить жюри что-то новое, но команде Таллинна это удалось”, — заявил координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

”Для русскоязычного сообщества, проживающего за рубежом, Тотальный диктант — возможность не только вспомнить правила, но и обратиться к своей истории, корням, родному языку. Это большая честь для команды Таллинна представлять проект на мировом уровне”, — рассказала координатор столицы Тотального диктанта — 2019 Яна Калинистова.