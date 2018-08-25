Владислав Пяллинг о своем опыте общения с юными хулиганами: есть ребята, которые являются заложниками ”дурных генов”

Возможно, вместо того, чтобы с первого по девятый (двенадцатый) классы преподавать из года в год музыку, следовало бы класса с седьмого-восьмого ввести предмет "профориентация". Если бы школы получили небольшие средства, чтобы приглашать на эти беседы профессионалов своего дела, это позволило бы заблаговременно кого-то удержать от скользкой дорожки. Ведь рассказ сварщика о своей работе намного содержательней и целостней, чем дилетантское повествование учителя, а врач-терапевт, возможно, поможет кому-то осознать своё призвание в медицине, разрушив те стереотипы, которые сформировали о его работе фильмы и общество.

Обрести мечту и поверить в то, что она достижима — вот то, чего так часто не хватает многим в нашей стране. Отсутствие конструктивной цели в жизни — это прямая дорожка на нары.

Но конечно же это не панацея. Необходим целый комплекс мер. Это и усиление надзора за проблемными семьями, где избивают детей и матерей; это и изменение статуса наркозависимого лица с "психически больного" на "дееспособного"; это создание и развитие действительно эффективных программ реабилитации тех, кто решил добровольно соскочить с иглы и/или покончить с криминальным прошлым; это признание того факта, что у нас 9000 только колющихся наркоманов, 4500 из которых проживают в Таллинне, а число детей находящихся за чертой бедности или чуть выше неё по данным организации "Продуктовый банк" превышает 50000 человек.

К сожалению, всё это звучит наивно и будет звучать так, пока руководство города и государства действительно не поймут, что из молодёжной преступности может вырасти нечто гораздо более опасное, грозящее общественной безопасности и государственному строю, а значит и благосостоянию власть имущих.

Когда я учился в школе, в Ласнамяе, где я проживал, было много молодёжных шаек, которые обирали тех, кто идёт один, помладше, послабее. К тебе подкатывала стадо этаких, простите, упырей, родители которых, регулярно избивали их дома, пьянствовали, кололись, а может просто не любили своих чад или были заняты исключительно выживанием, пытаясь заработать хотя бы на корку хлеба. И вот они, пестуя свою злобу на весь мир и, может, на самих себя, искали способ подзаработать на выпивку или как-то утвердиться в своих глазах.

Были банды и русскоязычные, и эстоноязычные — это было время, когда слишком много развелось тех, кто пытался поссорить нации между собою, обострить противоречия, потому что иначе прорваться к власти, за счёт мозгов, к примеру, было проблематично.

И приставали часто. Иногда, когда дело происходило один на один мне удавалось дать сдачи, а иногда нет. Помню в первом классе, учась в 65-ой школе, к нам привозили ребят из Маарду — детей военных, потом они уехали в Россию. Это были настоящие оторвы. Не скажу, что гопники, но пошалить, гоняясь с ножницами или принесённым из дома ножом за одноклассниками, они любили.

А потом были и большие драки в школе, и вызовы полиции, поскольку неподалёку от школьного крыльца регулярно парковалась чёрная "БМВ" из которой продавали то ли "травку", то ли таблетки наркотические. А ещё была эстоноязычная шайка, руководили которой трое братьев. Вооружившись отвёртками и, видимо, наслушавшись националистических лозунгов, они ходили вокруг нашей школы и кричали : "Venelased! Minge Venemaale!"

Одно время наша школа собирала всякий сброд, который не нужен был другим "храмам знаний". И приходили такие выкормыши юного бандитизма, кто с камнем, кто с ножом, собирали шайки, случалось пытались ребят помладше поставить на счётчик. Уверен, если бы закон о владении оружием в те годы был бы более либеральным, непременно кто-нибудь принёс бы ствол и устроил пальбу. Скажу так, родители и учителя не видели и десятой части того, что творилось в школе (и не только этой) на самом деле. Сегодня, слава Богу, ситуация в этой школе в десятки раз лучше и о трудных 90-ых мало что напоминает.

Сегодня я часто вижу как находящиеся под кайфом, возможно, дети тех, кто грабил малышей и стариков в 90-ые, "хлопал" машины и квартиры или убивал ради дозы, "швырнувшись", ходят по улицам Ласнамяэ. Иногда встречаются и неадекватно настроенные молодёжные компании: волчий взгляд, ненависть ко всему окружающему их, характерные нервные движения и надвинутые на глаза чёрные капюшоны.

В такие моменты понимаешь, что кто бы что ни говорил, но есть ребята, на кого можно повлиять, и есть те, кто является заложником дурных генов. Таких, правда, очень мало, но именно они претендуют на лидерство в подобных бандах и делают неумные заявления из серии "я бы хотел убить человека".