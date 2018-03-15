Владимир Свет: выходить на лед пруда Шнелли опасно!

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет предостерегает от выхода на лед пруда Шнелли и просит родителей объяснить детям об опасности нахождения на льду.

”Теплая погода сделала лед рыхлым и на нем появились трещины. Из-за этого мы уже в понедельник закрыли каток на пруду Шнелли”, — отметил старейшина района Кесклинн.

Несмотря на то, что около пруда установлены предупреждающие знаки, они не останавливают резвящихся детей. ”Работники районной управы вынуждены были несколько раз просить детей покинуть лед, так как находиться на нем опасно”, — отметил Свет. — В итоге мы приняли дополнительные меры и оградили пруд специальной лентой”.

Старейшина призывает родителей объяснить своим детям, что выходить на тонкий лед нельзя. ”Давайте вместе сделаем все от нас зависящее, чтобы дети не попали в беду”, — обратился Свет к родителям.