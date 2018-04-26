Владимир Свет: рядом с памятником Йоале и Отту должен быть и памятник Хели Ляэтс

”Если мы хотим, чтобы гости столицы чувствовали, что они приехали в современный город, то рядом с двумя знаменитыми мужчинами должна быть и настолько же известная женщина. Такой женщиной была горячо любимая певица Хели Ляэтс, — отметил Свет. — Да, вышеназванные мужчины стали для многих символами Эстонии. Кроме необыкновенного таланта, решимости и некого рыцарства их объединяет и другое: трагичная судьба, тайны в последние годы жизни и определенная противоречивость. Но столько же Эстонии и в песнях Хели Ляэтс, в ее любви к своей земле и людям. Возможно Хели Ляэтс не так хорошо известна на территории бывшего Советского Союза, как песни Йоалы или голос Отта. Но мы сами определяем тех, кто становится лицом нашей страны и народа, мы сами определяем своих героев. И если мы хотим, чтобы гостям столицы вместе с настоящими мужчинами запомнилась бы та или иная умная и выдающаяся женщина, то это наша задача сделать так, чтобы это произошло”.

Кроме этого, старейшина района Кесклинн советует увековечить историю Балтийского вокзала с помощью информационной таблички: ”Еще сто лет назад здание вокзала выглядело совершенно иначе и располагалось немного в стороне от нынешнего здания. Если мы хотим, чтобы территория Балтийского вокзала действительно ожила, то мы должны напоминать себе об ее исторической ценности. Рассказывающая об истории вокзала табличка была бы не только информативной и символичной, но и позволила бы с пользой провести время в ожидании поезда. Кроме этого, исчезнувшие из городского пространства архитектурные сооружения, памятники или другие важные объекты и места также заслуживают внимания и информационной таблички”.