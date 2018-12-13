Владимир Свет: парки Кесклинна можно сделать безопаснее

Управа района Кесклинн вместе с полицией и архитекторами начала этим летом осмотр парков района, чтобы выявить проблемы и обозначить пути их решения. На данный момент была проанализирована ситуация на Мусумяги, в парке Канути, зеленой зоне бастиона Скооне, на Башенной площади, в Тоомпарке, в парках Пооламяги, Туви и Хирве.

”Родились четыре принципа, которым мы должны следовать. Во-первых, более тесное соединение и взаимодействие парков вокруг Старого города между собой, чтобы их посещало больше людей. Во-вторых, достаточное освещение в местах, где в парках собираются люди. В-третьих, проходимость парков и их ”прозрачность” и, в-четвертых, проведение в парках мероприятий, как в рамках отдельных культурных программ, так и при помощи вовлечения располагающихся вокруг парков учреждений. Суммируя, важно привлечь в парки людей, так как именно это является лучшей гарантией безопасности”, — отметил он.

Старейшина района Кесклинн привел в качестве первых намеченных шагов взвешивание возможности соединения парка Канути и квартала Ротерманни, создание освещения на детской площадке парка Канути, снос сарая около пруда Шнелли, а также прореживание кустов в том же месте. Старший участковый полицейский района Кесклинн Лийза Мерекиви добавила, что стражи правопорядка уже установили камеры наблюдения на Мусумяги и в ближайшее время установят их в парке Канути.

”Кроме этого, полиция вносит свой вклад с помощью молодежных полицейских и помощников полицейских, но очень многое для безопасности наших общественных пространств могут сделать внимательность и забота людей, особенно родителей”, — отметила Мерекиви.