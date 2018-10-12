12.10.2018, 17:30

Владимир Свет отвечает на вопросы Delfi в связи с ремонтом Гонсиори. Когда откроют улицу для движения?

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rus.delfi.ee
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Taavi Aas Gonsiori tänava remonti kontrollimas
Taavi Aas Gonsiori tänava remonti kontrollimasFoto: Jaanus Lensment

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет заявил в комментарии порталу Delfi, что улица Гонсиори будет с большой вероятностью открыта во второй половине ноября, если не произойдет ничего непредвиденного.

Отвечает старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

- На каком этапе находятся работы по реконструкции улицы Гонсиори?

- На улице Гонсиори на перекрестке с улицей Крейцвальди идет строительство трасс. Строительство продвигается от перекрестка в сторону теледома. На участке между улицами Манеэжи и Пронкси продолжается установка гранитных плит и подготовка основы для велосипедной дорожки. Были заасфальтированы островки безопасности, нанесена дорожная разметка и начались работы по озеленению. К 14 октября на этом отрезке улицы будут установлены светофоры. На отрезке улицы Гонсиори между Пронкси и Крейцвальди идет строительство опорной стены. На перекрестке с улицей Кульбарси идут работы по проводке газовых труб, после этого начнутся работы с электросетями. На отрезке между улицами Вильмси и Весивярава идет подготовка к посадке деревьев, на отрезке Весивярава-Лаагна работы по озеленению и работы на парковке. Всего уже посажено 30 деревьев.

- Когда улица будет открыта для движения? Если открытие улицы будет отложено, то почему?

- Если не произойдет ничего непредвиденного, то улица будет открыта для движения к предусмотренному времени — во второй половине ноября. К этому времени все основные работы на улице Гонсиори должны быть завершены и, как было изначально запланировано, после открытия небольшие работы продолжатся. Стоит подчеркнуть, что по крайней мере до весны следующего года движение на улице Гонсиори будет организовано по обычной схеме, также как оно было до ремонта.

- Пришлось ли во время реконструкции улицы столкнуться с какими-либо трудностями или препятствиями?

- Реконструкция улицы Гонсиори — это очень трудоемкий и сложный проект, и во время его осуществления произошло несколько непредвиденных ситуаций, которые повлияли на график работ.

Например, в июне на отрезке между улицами Манеэжи и Пронкси во время работ выяснилось, что составленный при проектировании план и коммуникации советского времени не совпадают, и поэтому пришлось заказать дополнительные работы. Кроме этого, перед Ивановым днем выпало рекордное количество осадков, которые привели к потопу и обрушили наполовину вырытые траншеи.

В середине сентября по независящим от городских властей причинам пришлось перенести работы по укладке последнего слоя асфальта, так как материалы для изготовления асфальта, которые должны были прибыть на эстонский завод на судне из Дании, прибыли позже запланированного.

Напряженная ситуация на строительном рынке также оказала дополнительное давление на подрядчика, но на данный момент похоже, что главные работы по строительству улицы должны быть выполнены вовремя.

Благодарим таллиннских водителей и местных жителей, а также всех остальных участников движения за терпение и отношение с пониманием.

Tallinn Hockey weekend
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