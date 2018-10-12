Владимир Свет отвечает на вопросы Delfi в связи с ремонтом Гонсиори. Когда откроют улицу для движения?

- Реконструкция улицы Гонсиори — это очень трудоемкий и сложный проект, и во время его осуществления произошло несколько непредвиденных ситуаций, которые повлияли на график работ.
Например, в июне на отрезке между улицами Манеэжи и Пронкси во время работ выяснилось, что составленный при проектировании план и коммуникации советского времени не совпадают, и поэтому пришлось заказать дополнительные работы. Кроме этого, перед Ивановым днем выпало рекордное количество осадков, которые привели к потопу и обрушили наполовину вырытые траншеи.
В середине сентября по независящим от городских властей причинам пришлось перенести работы по укладке последнего слоя асфальта, так как материалы для изготовления асфальта, которые должны были прибыть на эстонский завод на судне из Дании, прибыли позже запланированного.
Напряженная ситуация на строительном рынке также оказала дополнительное давление на подрядчика, но на данный момент похоже, что главные работы по строительству улицы должны быть выполнены вовремя.
Благодарим таллиннских водителей и местных жителей, а также всех остальных участников движения за терпение и отношение с пониманием.