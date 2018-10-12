Владимир Свет отвечает на вопросы Delfi в связи с ремонтом Гонсиори. Когда откроют улицу для движения?

Отвечает старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

- На каком этапе находятся работы по реконструкции улицы Гонсиори?

- На улице Гонсиори на перекрестке с улицей Крейцвальди идет строительство трасс. Строительство продвигается от перекрестка в сторону теледома. На участке между улицами Манеэжи и Пронкси продолжается установка гранитных плит и подготовка основы для велосипедной дорожки. Были заасфальтированы островки безопасности, нанесена дорожная разметка и начались работы по озеленению. К 14 октября на этом отрезке улицы будут установлены светофоры. На отрезке улицы Гонсиори между Пронкси и Крейцвальди идет строительство опорной стены. На перекрестке с улицей Кульбарси идут работы по проводке газовых труб, после этого начнутся работы с электросетями. На отрезке между улицами Вильмси и Весивярава идет подготовка к посадке деревьев, на отрезке Весивярава-Лаагна работы по озеленению и работы на парковке. Всего уже посажено 30 деревьев.

- Когда улица будет открыта для движения? Если открытие улицы будет отложено, то почему?

- Если не произойдет ничего непредвиденного, то улица будет открыта для движения к предусмотренному времени — во второй половине ноября. К этому времени все основные работы на улице Гонсиори должны быть завершены и, как было изначально запланировано, после открытия небольшие работы продолжатся. Стоит подчеркнуть, что по крайней мере до весны следующего года движение на улице Гонсиори будет организовано по обычной схеме, также как оно было до ремонта.

- Пришлось ли во время реконструкции улицы столкнуться с какими-либо трудностями или препятствиями?