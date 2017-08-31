Владелец помещений на Ситси, 28 о том, как нашел у дома шприц и принял решение о договоре с TAI

Тоомас Марди иронически называет сам себя врагом народа. Именно он тот человек, который готов сдать свою недвижимость в аренду для организации в Таллинне на Ситси, 28 пункта по обмену шприцев, вокруг которого не утихает скандал.

Фирме Марди принадлежит около половины первого этажа дома Ситси, 28, и пятую часть (76 кв. м) площади он согласен сдать в аренду Институту развития здоровья (TAI).

Марди рассказал Eesti Päevaleht, что прежде чем согласиться, он дал своему ассистенту задание изучить работу подобных Центров снижения вреда (как в народе называют, ”обменников” шприцев) в Эстонии и за границей. Он перечислил, с кем пообщался перед заключением договора: с квартирным товариществом Ситси, 28, с управдомом, с управдомом соседнего дома, с ученым Тартуского университета, который изучал эту область, с тремя адвокатами, двумя воспитателями детского сада по соседству, посетил пункт обмена шприцев на Ластекоду, поговорит с тамошними клиентами — нынешними и бывшими наркоманами.

”Там все корректно происходит. Еще хочу сходить в Коплиский молодежный центр и поговорить с ними”, — добавил предприниматель.

Его обвиняют в том, что он заключает договор с TAI, когда буквально все вокруг против. Марди уверяет, что это не отвечает действительности: ”Даже в том же доме живут люди, которые на самом деле нас поддерживают, но их заставили замолчать, запугав и пристыдив. Двое пенсионеров пришли и сказали, что понимают необходимость такого центра. У одного из них в семье был трагический опыт, и он понимает, что центр необходим. Он сказал, что так как все дали свои подписи, и на него надавили, то подписал и он”.

За аренду 76 кв. метров площади Марди просит 2000 евро аренды в месяц, к которым прибавляются налог с оборота и коммунальные расходы, плюс еще 2460 евро первые семь месяцев за ”адаптацию”. Это больше, чем стоимость аренды коммерческих площадей в данном районе.

”Цену устанавливает рынок. Сейчас никто не сдаст этому центру площади дешевле. Во-вторых, это прибавило мне очень много работы и забрало много времени у меня и ассистента из счета других проектов. На выяснение правовых нюансов на адвокатов ушли тысячи евро, уже только договор с TAI был исключительным. А на ремонт помещений ушло порядка 28 000 евро”, — перечислил Марди.

Он говорит, что по его впечатлениям, уже сейчас в доме на Ситси, 28 и вокруг живет много наркоманов: вокруг дома Марди сам находил шприцы, находит их и дворник, дворник дома через дорогу тоже постоянно ходит собирает шприцы. ”Через дом находится бывшее общежитие, которое, по словам полиции, — старое наркоманское гнездо”.

Марди говорит, что на него пытаются давить, угрожают, были даже звонки с угрозами убить его.

Свое решение сдать помещение для пункта обмена шприцев Марди принял после того, как возле дома на Ситси, 28 нашел шприц, в метре от которого играли дети: ”Ситуацию нельзя назвать нормальной, и с ней поможет справиться Центр снижения вреда. Я еще не слышал о других альтернативах. Я жил и работал в Норвегии и Дании. Там понимают, что проблемой надо активно заниматься, а не демонизировать проблему”. Он также уверен, что на самом деле самый дешевый способ борьбы с наркоманией — это как раз Центры снижения вреда: для общества это будет означать меньше затрат в сравнении с затратами на лечение ВИЧ и гепатита C.

Говорят, что вокруг центров обмена шприцев падают цены на недвижимость. Но Марди говорит, что изучал этот вопрос и не нашел подтверждения якобы падению цен на недвижимость вокруг центра на Ластекоду.