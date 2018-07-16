Владелец найденного в Тартумаа удава до сих пор не объявился

На прошлой неделе на окраине Тарту на Рянирахну теэ нашли удава, которого ловцы животных доставили в Тартуский приют для бездомных животных, где змея находится до сегодняшнего дня.

Руководитель проектов Тартуского приюта для бездомных животных Кирке Роосаар сказала Delfi, что состояние здоровья змеи очень плохое. "По оценке ветеринаров, на лечение удава может уйти несколько месяцев", — сказала Роосаар.

В субботу с приютом связался предполагаемый владелец животного. По словам Роосаар, мужчина сказал, что змея куплена в Таллинне и у него есть необходимые документы. "Но до сегодняшнего дня он с нами больше не связывался", — отметила Роосаар. По ее мнению, владельца могут пугать большие счета за лечение. "Зависит от того, насколько дорогая эта змея. Если очень дорогая, то владелец может еще объявиться".

Если же владелец больше не свяжется с приютом, животному нужно будет искать нового хозяина. Сейчас же сосредоточатся на здоровье животного.