Владельцы сотен тысяч ID-карт не смогут принять участие в э-выборах

Огромное число ID-карт не работают с новым программным обеспечением, используемым для э-выборов. Как пишет Geenius.ee, два года назад были выданы эти ID-карты, имеющие небольшую проблему с сертификатами.

По словам руководителя проекта э-выборов Таави Мартенса, если подсчитать такие ID-карты, то получится шестизначное число. Это старая ошибка, которая на протяжении нескольких лет не давала о себе знать.

А именно, пару лет назад Сертификационный центр выдал сотни тысяч сертификатов, предназначенных для подтверждающих личность документов, которые не отвечали стандартам. Осенью 2015 года выяснилось,что из-за ошибки эти ID-карты могут не работать при аутентификации и дигитальной подписи в интернет-браузере Google Chrome.

На самом деле небольшое отклонение сертификата от стандарта до сих пор не мешало работе в Google Chrome. По словам Мартенса, в случае с э-выборами имеет место та же самая ошибка. Эта ошибка не препятствует использованию э-услуг — всех, кроме одной.

Выяснилось, что новый сервер э-голосования не распознает ID-карты с подобными сертификатами. Мартенс объясняет, что проблема не в самом программном обеспечении, которое устанавливается на компьютер пользователя для э-голосования, а именно в сервере.

По словам Мартенса, на данный момент планируется сделать промежуточную оценку к Иванову дню, тогда будет ясно, насколько продвинулась разработка нового программного обеспечения, и успеют ли его внедрить в использование в этом году. В качестве запасного варианта — проведение э-выборов со старым программным обеспечением.