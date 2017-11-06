Владельцы обновленных ИД-карт получили сообщения о закрытии сертификатов

Некоторые владельцы ИД-карт, успешно обновившие сертификаты, получили на электронную почту сообщение о закрытии сертификатов. Сообщение предназначено для пользователей, не успевших совершить соответствующие обновления.

По словам главного специалиста бюро идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель, согласно закону они должны были оповестить всех, кого касалось решения об остановке сертификатов.

Поскольку речь идет о более 700 000 владельцах ИД-карт, то сообщение поступило не всем одновременно. ”Если владелец ИД-карты получил письмо о закрытии сертификатов, но в действительности успешно обновил сертификаты после 3 ноября, то все в порядке и заново обновлять сертификаты ему не надо”, — объяснила она.

Проверить действие сертификата можно при помощи программного обеспечения ИД-карт. Для этого необходимо скачать его последнюю версию.