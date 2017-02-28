Визит на миллион. Глава МИД Эстонии Свен Миксер встретился с первыми лицами Молдавии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетил с официальным визитом Кишинев по приглашению своего молдавского коллеги Андрея Галбура, специально для Delfi с места событий передает Николай Марченко.

Рабочая поездка дипломата был приурочена к 25-летию установления двусторонних дипломатических отношений между Таллинном и Кишиневом. Визит эстонского министра проходит, в том числе, и в контексте председательства Эстонии в Совете ЕС, которое начнется во второй половине этого года.

Европа их связала

На встрече с вице-премьером и главой Министерства иностранных дел и евроинтеграции Республики Молдова (МИДЕИ РМ) Андреем Галбуром Свен Миксер обсудил назначенный на ноябрь 2017 года Саммит ЕС со странами Восточного партнерства. А также проведение Кишиневом реформ в области юстиции и процесс имплементации евродиректив в национальное законодательство.



Свен Миксер и Андрей Галбур.

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После встречи министры провели совместную пресс-конференцию, на которой глава молдавского МИД поблагодарил эстонского коллегу за поддержку Таллинна на пути евроинтеграции — в 2014 году РМ первой в тройке Восточного партнерства (на три года раньше Грузии и Украины) получила безвизовый режим с ЕС, а с 1 января 2016 года заработала в полном объеме и Зона свободной торговли (ЗСТ) в рамках Соглашения об ассоциации РМ с Евросоюзом.

На встрече с молдавскими СМИ Свен Миксер назвал проведенные с его молдавским коллегой переговоры ”очень полезными” для обеих стран. ”За всю 25-летнюю историю с момента установления двусторонних дипломатических отношений, наши связи всегда оставались очень хорошими, более того — они становились только сильнее и глубже”, — заявил глава МИД Эстонии. По его словам, Соглашение об ассоциации между РМ и ЕС является ”хорошей базой для дальнейшего развития двусторонних отношений” между Кишиневом и Таллином: ”Эстония верит, что ассоциированное членство является лучшим решением для Молдовы и поддерживает ее на этом пути”.

Он напомнил, что на различные программы помощи Кишиневу эстонские власти потратили порядка миллиона евро: ”Такими проектами являются модернизация медицинского страхования и медицинского обслуживания в Молдове”.

Министру о реформах

В программу визита Миксера также были включены встречи со спикером парламента Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом.

Как сообщила пресс-служба главы молдавского кабинета министров, с гостем из Эстонии премьер РМ обсудил ”новыe возможности по расширению и углублению сотрудничества” между странами ”в области стратегических связей, эстонского опыта в здравоохранении и городском развитии, а также сотрудничество в области сельского хозяйства”.

Павел Филип поблагодарил Таллин за существенную поддержку РМ на пути евроинтеграции. ”Проведение реформ оценивают по результатам, а не по заявлениям, и полученные от стран Балтии, в особенности от Эстонии, ориентиры, подтверждают: Республика Молдова следует правильному пути евроинтеграции”, — заявил молдавский премьер. По его словам, речь идет и о таких вызовах для республики как ”реформы пенсионной системы и госадминистрации”.

Согласно сообщению пресс-службы Павла Филипа, Свен Миксер в очередной раз заверил Кишинев в поддержке на пути евроинтеграции, подчеркнув успешное двусторонне сотрудничество ”в области здравоохранения, юстиции и электронного управления”. ”Для нас очень важно оставаться вовлеченными в процесс проведения реформ и следование Молдовой европейскому курсу, потому отношения между нашими странами остаются приоритетом”, — заявил глава МИД Эстонии.

Кибербезопасность и э-управление

Как стало ясно на встрече Свена Миксера с премьер-министром РМ, опыт Эстонии в евроинтеграции рассматривается властями Молдавии как один из ключевых в области внедрения норм ЕС в законодательство, связанное с электронным управлением. В частности, о такой ключевой экспертной помощи Таллинна спецкорреспонденту Delfi в Кишиневе рассказал и.о. министра информационных технологий и связи РМ Виталие Тарлев. Неслучайно у главы ведомства вторая по размеру стопка папок на рабочем столе занята именно европейскими документами в области кибербезопасности всех институтов власти.

По его словам, именно специалисты из Эстонии как одной из стран-лидеров в регионе по инновациям в госуправлении помогают Кишиневу внедрять нормы ЕС в области кибербезопасности, о которые ”при вступлении в Евросоюз сами ни раз успели обжечься”.

Так что, опыт эстонских коллег на данном направлении исключительно важен и для Молдавии. ”Как думаете, если такие страны как Эстония и Южная Корея консультировали нас в области кибербезопасности, легко осуществить кибератаку на наши государственные институты?” — интересуется Виталие Тарлев.

Встреча с президентом

Свен Миксер также встретился с президентом страны Игорем Додоном, который находится на посту лишь с декабря 2016 года. Радио Europa Libera (”Свободная Европа”) в Молдове обратило внимание на факт, что эстонский министр стал первым высокопоставленным чиновником из ЕС, которого принял пророссийский настроенный глава молдавского государства. С Додоном эстонский министр обсудил ”расширение двусторонних отношений в различных областях взаимного интереса”. Президент поздравил главу МИД с 25-летием установления двусторонних дипотношений между Молдавией и Эстонией. Додон выразил надежду, что страны не остановятся на достигнутом и ”потенциал двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической области будет полностью использован”.

Коснулся президент РМ и политической составляющей регионального сотрудничества. ”Молдова, как и Эстония является маленьким государством, которому необходимо продвигать разумную политику”, — сказал Додон, за два месяца нахождения на посту прославившийся своей риторикой о необходимости присоединения Кишинева к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана.

Молдавский президент попробовал намекнуть о своем видении геополитического вектора Кишинева эстонскому министру, как ранее пригрозил в Брюсселе, что основанная им Партия социалистов РМ может расторгнуть Соглашение об ассоциации с ЕС при победе на парламентских выборах в 2018 году. Свена Миксера Игорь Додон заверил, что ”Молдове необходимо поддерживать геополитическое равновесие и нейтралитет (по Конституции РМ нейтральное государство, что мешает ее вступлению в НАТО — прим. ред.) для сохранения и консолидации своей государственности”.