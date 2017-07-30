Визит Майка Пенса в Эстонию: движение частично перекроют, особое внимание уделяется безопасности

Сегодня, в воскресенье, в Таллинн прибывает вице-президент США Майк Пенс. Ввиду визита будет частично перекрыто движение. Разумеется, особое внимание уделяется безопасности.

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретится с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом и обсудит с ним вопросы обороны, киберзащиты, цифровые темы, а также сотрудничество США и Европейского союза в связи с председательством Эстонии.

”Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен, и я желаю поблагодарить вице-президента за это”, — отметил Ратас. ”На встрече планируется обсудить представляющие интерес для США эстонские цифровые решения, а также развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности. Важной темой является сотрудничество Европейского союза и США”.

Встреча начнется в Доме Стенбока в 17.30.

В связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, в воскресенье и понедельник в Таллинне произойдут существенные изменения в организации дорожного движения. Полиция просит водителей следить за временными дорожными знаками и запастись временем.

Во время движения автоколонны движение будет закрыто. По словам полиции, движение будет остановлено на время до 15 минут, но связанные с передвижение высокого гостя задержки движения могут длиться дольше. На Тоомпеа, в Кадриорге и в центре города на Торнимяэ часть улиц будет временно закрыта для проезда и парковки. Рядом с объектами, на территории которых пройдут официальные встречи, будут введены также временные ограничения для пешеходов.