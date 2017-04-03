Витсут: самая большая проблема Украины — коррупция

Комиссия по делам Европейского союза побывала на Украине с трехдневным визитом, в ходе которого призвала Украину продолжить широкомасштабные реформы, а особенно – меры, направленные против коррупции.

”В течение этого года Эстония предоставит Украине гуманитарную помощь в размере миллиона евро. Эстония должна следить за тем, чтобы эта помощь достигла тех, кто в ней действительно нуждается”, — сказал председатель комиссии по делам ЕС Тоомас Витсут.

”Украина не получит ни цента, если для этого нет оснований. Для того, чтобы получить деньги, они должны провести реформы, которые мы провели десятилетия назад”, — добавил член комиссии Калле Паллинг.

В визите на Украину участвуют председатель комиссии Тоомас Витсут, заместитель председателя Яак Мадисон и члены комиссии Моника Хауканымм, Лийза Овийр, Калле Паллинг и Тийт Терик.