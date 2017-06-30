Витсут: что, по мнению Свободной партии, означает слово ”пророссийский”?

Председатель парламентской комиссии по делам ЕС Тоомас Витсут ответил на вчерашние высказывания членов Свободной партии о пророссийских настроениях в рядах центристов. Витсут отметил, что, возможно, руководство Свободной партии подразумевает под этим желание политиков отстаивать интересы всех представителей эстонского общества, сообщается в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Политик добавил также, что обвинения Центристской партии в прокремлевских настроениях уже давно набили оскомину, но тем не менее, оппозиция продолжает разыгрывать эту карту. ”Центристская партия, как партия премьер-министра, руководит государством, которое уже завтра официально получит статус председателя Совета ЕС. Правительственный курс не изменился, но именно это и не дает покоя оппозиции, которая по-прежнему старается очернить Эстонию в глазах наших зарубежных коллег. Эти игры зашли слишком далеко и политикам пора прекратить видеть во всем ”руку Москвы”, — сказал Тоомас Витсут.

Витсут отметил также, что оппозиция находит почву для обвинений там, где ее нет, при этом не отдавая себе отчета и не стесняясь в выражениях. ”Вспомним хотя бы праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге по случаю 100-летия Эстонии или участие политиков в транзитной ярмарке в Москве, где традиционно представлены наши соседи и партнеры, такие как Латвия, Финляндия, Германия и многие другие. Обвинять нас в пророссийских настроениях, основываясь на этом или на давно недействительном договоре, — полный абсурд”, — добавил Витсут, отметив также, что лезть во внутренние дела партии, диктуя и требуя пересмотреть членство в партии, это дурной тон, от которого следует воздержаться. ”Центристы не лезут с советами к Свободной партии, диктуя им необходимость, наконец-то определиться со своим мировоззрением”, — сказал Витсут.

Председатель комиссии по делам ЕС сказал также, что члены Свободной партии превратились в продолжение реформистов, желая также противостоять центристам и их целям по сплочению эстонского общества. ”Центристская партия — это партия, куда входит 15 тысяч человек разной национальности, у которых общая цель — сильная и успешная страна, заботящаяся о людях. Но этого можно достичь только командной работой, а не постоянным поиском конфликтов”, — отметил Витсут.