Витамин D и средства для похудения: государство возьмется за пищевые добавки

Ветеринарно-пищевой департамент в этом году проведет тщательные анализы рекордного количества пищевых добавок.

Любовь жителей Эстонии к пищевым добавкам в прошлом году установила новый рекорд, пишет Eesti Päevaleht. Хотя Ветеринарно-пищевой департамент еще только составляет прошлогодний сводный отчет, по словам главного специалиста пищевого отдела департамента Айрики Салуметс, уже сейчас ясно, что в прошлом году в продажу в магазинах Эстонии поступило более тысячи новых пищевых добавок. Это примерно на треть больше, чем в позапрошлом году.

Рост продаж пищевых добавок влечет за собой и неприятности. В Эстонии прошедшим летом и осенью привлек много внимания случай Cellfood, когда под видом пищевой добавки продавали смесь серной кислоты и воды из-под крана. К счастью, микстура была достаточно слабой и ни один человек от нее не пострадал. Зато, например, в Дании все обошлось не так хорошо. Датское общество в июле прошлого года потрясло массовое отравление детей, когда 80 детей получили такую серьезную передозировку каплями витамина D с непроверенной крепостью, что им понадобились недели стационарного лечения.

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В этом году Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии серьезно возьмется за рынок пищевых добавок, и намного больше прежнего пищевых добавок отправят в лаборатории на анализ. "По сравнению с предыдущими годами в количестве анализов ощутимый рост", — сказала Айрика Салуметс. Большинство анализов проведут в Ветеринарно-пищевой лаборатории, но планируют привлечь и Департамент лекарственных средств, который в случае необходимости в свою очередь привлечет и зарубежные лаборатории.

Результатов ждут с интересом

Ветеринарно-пищевой департамент возьмется за многие виды пищевых добавок, но то, что именно будут проверять и скольким товарам проведут анализы, департамент пока не хочет говорить, чтобы слишком не предупреждать торговцев. В виде исключения департамент согласился сказать, что обязательно в этом году возьмутся за товары с витамином D и препараты для снижения веса.

"Случившееся в Дании — одна из причин, по которой мы займемся витамином D, но поскольку мы планируем анализы на основании риска, то учитывая то, что товары с витамином D — одни из самых употребляемых и многие люди с ними связаны, это все равно был бы логичный выбор", — пояснила Салуметс. Так, например, Пищевой департамент Швеции в сотрудничестве с 20 местными самоуправлениями в прошлом году провел анализы имеющихся в продаже препаратов витамина D и получил ошеломляющие результаты: аж треть из проверенных 45 товаров содержала действующее вещество в большем количестве, чем разрешено.

Второй вид пищевых добавок, относящиеся к которому товары в этом году обязательно отправят в лабораторию, это товары для снижения веса. "Риск связан с запрещенными лекарственными средствами. Самые распространенные пищевые добавки, где продают запрещенные лекарственные средства, это именно товары для снижения веса и для потенции", — сказала Салуметс.

Газета Eesti Päevaleht осенью позапрошлого года писала о подпольном бизнесе препаратов для снижения веса с запрещенным действующим веществом, который закончился тем, что продавца таблеток признали виновным в суде. В этом случае преступник среди прочего продавал сибутрамин, который из-за тяжелых побочных эффектов уже с 2010 года запрещен как в Европе, так и в США.

Помимо подпольного бизнеса, сибутрамин подкладывают и в официально зарегистрированные пищевые добавки, но не включают его в перечень компонентов на упаковке. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США только в 2015 году обнаружило три тайно содержащих сибутрамин пищевых добавки. В США известны и пищевые добавки, которые содержат, например, фенолфталеин, который также исключен из списка лекарств из-за его опасности.

Учитывая все вышесказанное, очень интересно посмотреть, обнаружит ли что-то и что Ветеринарно-пищевой департамент в составе зарегистрированных в Эстонии в качестве пищевых добавок товаров.