Вирускому пехотному батальону исполняется 101 год

Празднования годовщины Вируского пехотного батальона проходят в этом году в три дня. Вчера личный состав Вируского батальона участвовал в традиционном походе от Силламяэ до Утриа по местам боевых действий и памятников Освободительной войны. Сегодня личный состав батальона выстроится на центральной площади Йыхви, где наградят самых лучших военнослужащих и работников, после этого состоится праздничный обед для личного состава и приём командира Вируского пехотного батальона для партнёров. В пятницу для знакомства с военными в батальон приглашены ученики детских садов и школ Ида-Вирумаа.

”На наш праздник приглашены практически все, от этого и такое разнообразие мероприятий. Общий поход всего личного состава по местам, где наш предшественник творил историю в ходе Освободительной войны, помог улучшить чувство единства среди военных. Сегодня мы покажем себя жителям Йыхви и поблагодарим наших партнёров и лучших служащих. В пятницу же мы ждём в гости около 600 детей и молодых людей из различных учебных заведений уезда, чтобы показать им как выглядит наша служба”, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Арно Круусманн.