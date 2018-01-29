29.01.2018, 17:30

Вируский уездный суд оправдал директора Института Пушкина Андрея Красноглазова

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rus.delfi.ee
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Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents
Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverentsFoto: Priit Simson

В понедельник, 29 января, Вируский уездный суд оправдал руководителя Института Пушкина Андрея Красноглазова, которого обвиняли в присвоении денег, подделке документов и использовании поддельных документов.

Оправдано и юридическое лицо — некоммерческая организация "Институт Пушкина", которое обвиняли в подделке документов и использовании поддельных документов, сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь суда Елена Муттонен.

Суд потребовал возместить Красноглазову и Институту Пушкина расходы на адвоката в размере 10 460 евро.

Расходы, сделанные во время расследования, возложили на государство.

Из материалов обвинения следует, что в период с 2014 по 2015 год Красноглазов неоднократно и незаконно обращал в свою пользу или в пользу третьих лиц часть средств, которые горуправа выделяла Институту Пушкина на организацию в Нарве факультативного преподавания школьникам математики, физики, химии, истории и русского языка.

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