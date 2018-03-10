Виолончель возрастом почти в 200 лет Фонда музыкальных инструментов ЭР отправится в тур по Гонконгу

Новое приобретение Эстонского фонда музыкальных инструментов — ценная старинная виолончель — вчера, в преддверии концерта Эстонского государственного симфонического оркестра (ERSO), было торжественно передано во временное пользование первой виолончели ERSO Теодору Синку. Вчера в концертном зале ”Эстония” местная публика могла услышать богатое звучание звуков высокого регистра ценной виолончели, после чего ERSO отправляется на фестиваль искусств в Гонконге, где будут даны совместные концерты с Эстонским национальным мужским хором.

”Каждый музыкальный инструмент работы мастера, который при помощи инвесторов попадает в руки музыкантов Эстонии, позволяет эстонским исполнителям успешно выступать на мировом уровне. Обладание струнным инструментом высокого качества — необходимое условие для оркестранта, камерного музыканта или солиста, чтобы выделиться в условиях международной конкуренцию высшего уровня”, — сказала член правления Эстонского фонда музыкальных инструментов Марье Лохуару.

Виолончель, выполненная в 1842 году французским мастером музыкальных инструментов Огюстом Себастьяном Бернарделем (Пере), стала девятым струнным музыкальным инструментом работы мастера в коллекции фонда музыкальных инструментов. Собственником ценной виолончели является предприниматель Ааре Каарма, которому также принадлежит скрипка, изготовленная в 1723 году мастером Николя Гальяно, элегантный звук и богатый тембр которой можно услышать в исполнении Мари Полль.

Основная цель создания и деятельности фонда заключается в повышении конкурентоспособности эстонской культуры игры на струнных инструментах на международном уровне и оказании поддержки карьере музыкантов. В поддержку этой цели член правления Эстонского фонда музыкальных инструментов Марье Лохуару и председатель правления охранного предприятия G4S Прийт Сарапуу подписали договор о сотрудничестве на четыре года.

”Фонд музыкальных инструментов за пару лет сумел доказать, что частные инвесторы и предприниматели хотят поддерживать развитие классической музыки и подающих надежду исполнителей. Теперь и предприятие G4S имеет честь входить в число таких спонсоров”, — сказал председатель правления G4S Прийт Сарапуу.

Музыкальные инструменты коллекции Эстонского фонда музыкальных инструментов в основном принадлежат частным инвесторам, которые посредством фонда передают инструменты музыкантам во временное пользование. В число инструментов Эстонского фонда музыкальных инструментов входит пять скрипок, виола и три виолончели. Самые старинные инструменты Эстонского фонда музыкальных инструментов относятся к 17 веку.