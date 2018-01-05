05.01.2018, 08:14

Виновный в пособничестве исламскому терроризму может досрочно выйти из тюрьмы

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rus.delfi.ee
EST
Виновный в пособничестве исламскому терроризму может досрочно выйти из тюрьмы
Foto: Andres Putting

На следующей неделе Вируский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы таллиннца Рамиля Халилова, который отбывает трехлетний тюремный срок за пособничество исламскому терроризму.

Летом прошлого года судебная система Эстонии Халилову в условно-досрочном освобождении отказала, пишет rus.err.ee.

В середине апреля 2015 года Роман Халилов и второй фигурант дела Роман Манько были задержаны Полицией безопасности. В апреле 2017 года Государственный суд утвердил назначенные обоим обвиняемым наказания. Манько получил два года тюрьмы и уже вышел на свободу. Халилову назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Прокуратура обвинила их в поддержке своего знакомого Ивана Сазанакова, который по данным эстонских властей, входил в состав террористической группировки, действующей на территории Сирии.

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